बीजेपी विधायक का बयान, ब्यॉयफ्रेंड बनाना बंद कर दें लड़कियां, रुक जाएंगे उन पर अत्याचार

Hamare desh mein mahilaon ki pooja 4 baar hoti hai hum kaise maan lein ki atyachaar ho raha hai? Aankde kuch bhi batate hain. Us kram mein humne kaha ki paashchatya sanskriti se door rehna chahiye. Na girlfriend banana chahiye na boyfriend: PL Shakya, BJP Guna MLA #MadhyaPradesh pic.twitter.com/0ocueNbZ1m— ANI (@ANI) March 25, 2018
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कुंडा से निर्दल विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सपा को जिताना और बसपा को हराना उनका लक्ष्य था।
25 मार्च 2018