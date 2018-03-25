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बीजेपी विधायक का बयान, ब्यॉयफ्रेंड बनाना बंद कर दें लड़कियां, रुक जाएंगे उन पर अत्याचार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना Updated Sun, 25 Mar 2018 02:44 PM IST
पीएल शाक्य, गुना विधायक, बीजेपी
पीएल शाक्य, गुना विधायक, बीजेपी - फोटो : ANI
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान पर विवाद हो गया है। गुना स्थित एक पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विवादित बयान दे दिया। महिला सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में चार बार महिलाओं की पूजा होती है। हम कैसे मान लें कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़े तो कुछ भी बताते हैं। 
इसी क्रम में शाक्य ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता से दूर रहने की जरूरत है। लड़कियों पर इसलिए अत्याचार होते हैं क्योंकि वह ब्यॉयफ्रेंड बनाती हैं। अगर वह ब्यॉयफ्रेंड बनाना छोड़ देंगी तो लड़कियों पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। शाक्य ने कहा कि न तो लड़कियों को ब्यॉयफ्रेंड बनाना चाहिए और न ही लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए।   
 



यह पहली बार नहीं है कि पन्नालाल ने किसी बयान पर विवाद हो गया है। इससे पहले भी वह अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने इसे विदेशी परंपरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में नवरात्र का पर्व महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसकी जरूरत नहीं है। वहीं इससे पहले शाक्य इटली में अनुष्का-विराट की शादी के आयोजन पर भी सवाल उठा चुके हैं। 

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