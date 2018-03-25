बीजेपी विधायक का बयान, ब्यॉयफ्रेंड बनाना बंद कर दें लड़कियां, रुक जाएंगे उन पर अत्याचार

Hamare desh mein mahilaon ki pooja 4 baar hoti hai hum kaise maan lein ki atyachaar ho raha hai? Aankde kuch bhi batate hain. Us kram mein humne kaha ki paashchatya sanskriti se door rehna chahiye. Na girlfriend banana chahiye na boyfriend: PL Shakya, BJP Guna MLA #MadhyaPradesh pic.twitter.com/0ocueNbZ1m