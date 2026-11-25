दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात थांदला के समीप एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक कार जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कार में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में सात लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में एक व्यक्ति के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, जबकि एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। कार में सवार सभी लोग गुजरात के राजकोट निवासी हैं।

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परिवार के सदस्य कार से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर थांदला के समीप उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। वाहन की हालत देखकर हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार में बैठे लोगों को सुरक्षा मिली और संभावित रूप से इससे कहीं अधिक गंभीर हादसा टल गया।हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन मौके पर एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग टीम से संपर्क किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहन की मदद ली गई और सभी घायलों को थांदला के शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों की निगरानी में घायलों का उपचार शुरू किया गया। हादसे में एक व्यक्ति के दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है, वहीं एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। अन्य घायलों को भी चोटें आई हैं।इस भीषण सड़क दुर्घटना में साहिब लाल लोबान दिवाकर (50), संस्कार राहुल दिवाकर (6), आकांक्षा मेहुल दिवाकर (23), राहुल साहिब लाल दिवाकर (30), मेहुल साहिब लाल दिवाकर (23), आशा साहिब लाल दिवाकर (60) और ओमी राहुल दिवाकर (25) घायल हुए हैं। सभी घायल राजकोट, गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सदस्यों के इस तरह हादसे का शिकार होने से उनके परिजनों में चिंता का माहौल है।दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर वाहनों की तेज रफ्तार के बीच इस तरह की दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं। हादसे के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में एंबुलेंस के पहुंचने में देरी और पुलिस पेट्रोलिंग वाहन की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने की स्थिति आपातकालीन सेवाओं की तत्परता पर भी सवाल खड़े करती है। फिलहाल हादसे में सभी सात घायलों का थांदला सिविल अस्पताल में उपचार जारी है। संयोग रहा कि कार के एयरबैग खुलने से सातों लोगों की जान बच गई और एक बड़ी जनहानि टल गई।