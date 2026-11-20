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मृतक हर्षित के परिजनों का आरोप है कि वह पिछले दो महीने से बीमार था। परिवार ने उसके बेहतर इलाज के लिए चार बार कोर्ट में आवेदन दिए, लेकिन उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। परिजनों ने जेल के डॉक्टरों पर इलाज के बदले पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक, हालत ज्यादा बिगड़ने पर बुधवार शाम हर्षित को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज के दौरान उसके पैरों में बेड़ियां होने पर भी सवाल उठाए हैं।पोस्टमॉर्टम के बाद शव मिलने में देरी से परिवार की नाराजगी और बढ़ गई। मृतक के भाई आशीष चौहान का आरोप है कि शाम करीब छह बजे पुलिस ने शव सौंपा, लेकिन एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को सम्मानजनक तरीके से सौंपने के बजाय फेंककर दिया। परिवार का दावा है कि इस घटना का वीडियो भी उनके पास है। परिजनों ने जेल अधीक्षक, जेलर और इलाज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर्षित के खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया था।जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह परिहार ने परिजनों के आरोपों पर अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हर्षित को उल्टी-दस्त की शिकायत थी और जेल के डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे। इसकी जानकारी न्यायालय को भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भी उसे नियमानुसार रखा गया था।हर्षित की मौत न्यायिक अभिरक्षा के दौरान हुई है। ऐसे में मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच में जेल में उसके इलाज, अस्पताल भेजने में हुई देरी और मौत से जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल होगी। फिलहाल परिजन जेल अधीक्षक और जेलर समेत जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।