भोपाल जेल में छात्र की मौत पर बवाल: स्ट्रेचर पर शव रख सीएम हाउस की ओर निकले परिजन, जेल अफसरों पर हत्या के आरोप
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 20 Nov 2026 07:57 PM IST
सार
भोपाल जेल में 21 वर्षीय बीकॉम छात्र हर्षित राजपूत की मौत के बाद परिजनों ने शुक्रवार को हंगामा किया। स्ट्रेचर पर शव रखकर सीएम हाउस के पास चक्काजाम किया और जेल प्रशासन पर दो महीने तक इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। भाई ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव फेंककर सौंपने का आरोप भी लगाया। जेल अधीक्षक ने इलाज कराने की बात कही है। न्यायिक जांच शुरू हो गई है।
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विस्तार
भोपाल में जेल में बंद 21 वर्षीय बीकॉम छात्र हर्षित राजपूत की मौत के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बेटे की मौत से नाराज परिजन स्ट्रेचर पर शव रखकर मुख्यमंत्री निवास की ओर निकल पड़े। सीएम हाउस से करीब 400 मीटर पहले चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के कारण पॉलिटेक्निक से न्यू मार्केट और रंगमहल की ओर जाने वाले रास्ते पर यातायात प्रभावित हुआ। हालात संभालने के लिए सात थानों की पुलिस और कंट्रोल रूम से अतिरिक्त बल तैनात किया गया। बाद में रंगमहल पर चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो गया। परिजनों ने प्रशासन को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा प्रदर्शन कर नर्मदापुरम हाईवे जाम करेंगे।
चार बार कोर्ट में आवेदन, फिर भी इलाज नहीं मिलने का आरोप
मृतक हर्षित के परिजनों का आरोप है कि वह पिछले दो महीने से बीमार था। परिवार ने उसके बेहतर इलाज के लिए चार बार कोर्ट में आवेदन दिए, लेकिन उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। परिजनों ने जेल के डॉक्टरों पर इलाज के बदले पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक, हालत ज्यादा बिगड़ने पर बुधवार शाम हर्षित को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज के दौरान उसके पैरों में बेड़ियां होने पर भी सवाल उठाए हैं।
भाई बोला- एंबुलेंस नहीं दी, शव फेंककर सौंपा
पोस्टमॉर्टम के बाद शव मिलने में देरी से परिवार की नाराजगी और बढ़ गई। मृतक के भाई आशीष चौहान का आरोप है कि शाम करीब छह बजे पुलिस ने शव सौंपा, लेकिन एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को सम्मानजनक तरीके से सौंपने के बजाय फेंककर दिया। परिवार का दावा है कि इस घटना का वीडियो भी उनके पास है। परिजनों ने जेल अधीक्षक, जेलर और इलाज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर्षित के खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया था।
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जेल अधीक्षक बोले- उल्टी-दस्त की शिकायत थी, चल रहा था इलाज
जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह परिहार ने परिजनों के आरोपों पर अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हर्षित को उल्टी-दस्त की शिकायत थी और जेल के डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे। इसकी जानकारी न्यायालय को भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भी उसे नियमानुसार रखा गया था।
यह भी पढ़ें-भोपाल में पीने के पानी के नेटवर्क में खतरा: पाइपलाइन के साथ बिछी हैं सीवर लाइनें,लीकेज हुआ तो मिलेगा गंदा पानी
न्यायिक अभिरक्षा में मौत, जांच शुरू
हर्षित की मौत न्यायिक अभिरक्षा के दौरान हुई है। ऐसे में मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच में जेल में उसके इलाज, अस्पताल भेजने में हुई देरी और मौत से जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल होगी। फिलहाल परिजन जेल अधीक्षक और जेलर समेत जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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चार बार कोर्ट में आवेदन, फिर भी इलाज नहीं मिलने का आरोप
मृतक हर्षित के परिजनों का आरोप है कि वह पिछले दो महीने से बीमार था। परिवार ने उसके बेहतर इलाज के लिए चार बार कोर्ट में आवेदन दिए, लेकिन उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। परिजनों ने जेल के डॉक्टरों पर इलाज के बदले पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक, हालत ज्यादा बिगड़ने पर बुधवार शाम हर्षित को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज के दौरान उसके पैरों में बेड़ियां होने पर भी सवाल उठाए हैं।
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भाई बोला- एंबुलेंस नहीं दी, शव फेंककर सौंपा
पोस्टमॉर्टम के बाद शव मिलने में देरी से परिवार की नाराजगी और बढ़ गई। मृतक के भाई आशीष चौहान का आरोप है कि शाम करीब छह बजे पुलिस ने शव सौंपा, लेकिन एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को सम्मानजनक तरीके से सौंपने के बजाय फेंककर दिया। परिवार का दावा है कि इस घटना का वीडियो भी उनके पास है। परिजनों ने जेल अधीक्षक, जेलर और इलाज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर्षित के खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया था।
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जेल अधीक्षक बोले- उल्टी-दस्त की शिकायत थी, चल रहा था इलाज
जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह परिहार ने परिजनों के आरोपों पर अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हर्षित को उल्टी-दस्त की शिकायत थी और जेल के डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे। इसकी जानकारी न्यायालय को भी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भी उसे नियमानुसार रखा गया था।
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न्यायिक अभिरक्षा में मौत, जांच शुरू
हर्षित की मौत न्यायिक अभिरक्षा के दौरान हुई है। ऐसे में मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच में जेल में उसके इलाज, अस्पताल भेजने में हुई देरी और मौत से जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल होगी। फिलहाल परिजन जेल अधीक्षक और जेलर समेत जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।