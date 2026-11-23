विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों का स्वरूप बदलने पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज किसी जगह घर हो और अगले दिन वहां होटल या रेस्टोरेंट खुल जाए। इसके पीछे किसकी अनुमति और किसका संरक्षण है? अदालत ने इस तरह के बदलावों को बड़े भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से जोड़ते हुए चिंता जताई। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के उल्लंघन के लिए स्थानीय निकायों में मानो कीमत तय है, जिसका भुगतान कर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इससे शहरों का नियोजित विकास प्रभावित हो रहा है। अदालत ने सवाल उठाया कि आखिर वे कौन से अधिकारी और प्राधिकारी हैं, जो ऐसे निर्माणों को बढ़ावा देने की स्थिति पैदा करते हैं। अदालत का कहना था कि इस समस्या से निपटने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि राज्यों के हाईकोर्ट को भी ऐसे मामलों पर ध्यान देना होगा।नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद तीन दिन में 190 प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। हालांकि, कई प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने की शिकायतें सामने आईं। व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई भी प्रभावित हुई।भोपाल के याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सीलिंग कार्रवाई में भेदभाव हुआ और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि रहवासी अब जबलपुर हाईकोर्ट खंडपीठ में भी अपना पक्ष रखेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को होगी।रहवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से इलाके की शांति प्रभावित हो रही है। देर रात तक शोर, वाहनों की भीड़ और पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। उनका आरोप है कि इससे असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो रहा है। रहवासी चाहते हैं कि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रहे कारोबार बंद कराए जाएं।