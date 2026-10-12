एमपी के सरकारी अस्पताल में पहली बार जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी: जटिल सर्जरी से ट्रांसजेंडर महिला को मिली नई पहचान

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अपनी लैंगिक पहचान के अनुरूप शरीर पाने की इच्छा लेकर एम्स भोपाल पहुंची एक ट्रांसजेंडर महिला के लिए डॉक्टरों ने करीब आठ घंटे तक जटिल सर्जरी की। बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम ने जेंडर-अफर्मिंग बॉटम सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी पहली बार किए जाने का दावा एम्स भोपाल ने किया है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति संतोषजनक रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह सर्जरी सिर्फ एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपनी लैंगिक पहचान के अनुरूप शारीरिक बदलाव चाहने वाले लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध उपचार की दिशा में अहम कदम है। एम्स के अनुसार, मरीज की इच्छा और सहमति से यह प्रक्रिया की गई। सर्जरी के बाद महिला ने परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त की।