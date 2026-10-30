मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली को तोहफा, महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, पेंशनर्स को भी राहत

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मोहन सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली का तोहफा दिया हैं। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में भी जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं नवंबर माह में मिलने वाले अक्टूबर महीने के वेतन से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद लाभ मिलने लगेगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी।