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आज भोपाल में: राज्योत्सव की तैयारियों पर प्रेसवार्ता, कांग्रेस की पीसी और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता अभियान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Fri, 30 Oct 2026 08:30 AM IST

सार राजधानी में शुक्रवार को राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां रहेंगी। राज्योत्सव के तीन दिवसीय आयोजन की जानकारी देने के लिए संस्कृति मंत्री प्रेसवार्ता करेंगे। वहीं, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया से चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेशभर के एक लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।



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