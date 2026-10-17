भोपाल: राजधानी में बच्ची की हत्या से आक्रोश, थाने का घेराव और चक्काजाम; बोले- हमें सौंप दो आरोपी, हम देंगे सजा

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राजधानी के बैरागढ़ क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से गुस्साए लोगों ने भोपाल-सीहोर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। शनिवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण मुख्य मार्ग पर लगभग दो किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहे।