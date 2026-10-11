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Shardiya Navratri 2026 Live: शारदीय नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना मुहूर्त, पूजा विधि-भोग और आरती
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 11 Oct 2026 06:01 AM IST
खास बातें
Shardiya Navratri 2026 Live Ghatasthapana Muhurat in Hindi: हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 11 अक्तूबर 2026 से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नौ दिनों तक व्रत, मंत्र जाप और विधि-विधान से पूजा करने पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन का महत्व।
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लाइव अपडेट
06:45 AM, 11-Oct-2026
हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमनमां दुर्गा का आगमन इस बार हाथी पर होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर देवी का आगमन शुभ माना जाता है। हाथी को शक्ति, स्थिरता, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए माता का हाथी पर आगमन देश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और सुख-शांति का संकेत देता है।
06:30 AM, 11-Oct-2026
Shardiya Navratri 2026: कलश स्थापना में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग
- शास्त्रों में प्रातःकाल में देवी आह्वान और घटस्थापना का विधान है। 11 अक्तूबर को चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:32 बजे तक और वैधृति योग रात्रि 09:05 बजे तक रहेगा।
- शास्त्रों के अनुसार चित्रा नक्षत्र के शुरुआती दो चरणों को छोड़कर अथवा अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना श्रेष्ठ मानी गई है।
- कलश स्थापना (घटस्थापना) का शुभ मुहूर्त
- चौघड़िया मुहूर्त: प्रातः 10 बजकर 4 मिनट से दोपहर 11 बजकर 55 मिनट तक बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 32 मिनट से दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक
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06:15 AM, 11-Oct-2026
Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त11 अक्तूबर 2026 को मां के स्वागत और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 19 मिनट से लेकर 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। इस तरह से कलश स्थापना के लिए करीब 4 घंटे का समय मिलेगा। कलश स्थापना के लिए सुबह का समय पूजा के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है।
06:05 AM, 11-Oct-2026
Shardiya Navratri 2026 Live: शारदीय नवरात्रि शुरू, जानें घटस्थापना मुहूर्त, पूजा विधि-भोग और आरती
Shardiya Navratri 2026 Ghatasthapana Muhurat in Hindi: 11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ होते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा और उनके नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधि-विधान के साथ पूजा करने का विधान होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता के आगमन पर उनका स्वागत किया जाता है, कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-आराधना होती है। नवरात्रि पर नौ दिनों तक व्रत रखने के साथ हर दिन मंत्र, आरती और चालीसा का पाठ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर मां दुर्गा की चालीसा का पाठ करने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है।