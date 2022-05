{"_id":"62919a7fa8a702091f1eda7c","slug":"sarkari-result-naukri-jobs-live-updates-28-may-govt-vacancy-recruitment-notification-answer-key-admit-card-news-in-hindi","type":"live","status":"publish","title_hn":"Sarkari Result-Naukri Live: उत्तर प्रदेश, बिहार समेत विभिन्न राज्यों में बंपर भर्तियां, मिलेगा बेहतरीन पद और वेतन","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Sat, 28 May 2022 09:36 AM IST