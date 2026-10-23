विधान परिषद चुनाव 2026 LIVE: यूपी समेत चार राज्यों की 28 सीटों पर मतदान आज; 27 अक्तूबर को आएंगे नतीजे

06:54 AM, 23-Oct-2026 कर्नाटक की चार सीटों पर भी वोटिंग कर्नाटक विधान परिषद की चार सीटों में दो स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें साउथ ईस्ट ग्रेजुएट्स, वेस्ट ग्रेजुएट्स, नॉर्थ ईस्ट टीचर्स और बेंगलुरु टीचर्स सीटें हैं। बीजेपी ने चार में से तीन मौजूदा सदस्यों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बंगलूरू शिक्षक सीट के मौजूदा सदस्य कांग्रेस से हैं। कर्नाटक विधान परिषद की चार सीटों में दो स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें साउथ ईस्ट ग्रेजुएट्स, वेस्ट ग्रेजुएट्स, नॉर्थ ईस्ट टीचर्स और बेंगलुरु टीचर्स सीटें हैं। बीजेपी ने चार में से तीन मौजूदा सदस्यों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बंगलूरू शिक्षक सीट के मौजूदा सदस्य कांग्रेस से हैं।

06:43 AM, 23-Oct-2026 महाराष्ट्र की पांच सीटों पर 182 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला महाराष्ट्र में तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के स्नातक क्षेत्र तथा पुणे और अमरावती के शिक्षक क्षेत्र शामिल हैं। पांच सीटों के लिए कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबले पर नजर रहेगी। महाराष्ट्र में तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के स्नातक क्षेत्र तथा पुणे और अमरावती के शिक्षक क्षेत्र शामिल हैं। पांच सीटों के लिए कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबले पर नजर रहेगी।

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06:34 AM, 23-Oct-2026 बिहार की आठ सीटों पर 150 उम्मीदवार मैदान में बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों पर 5.32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों पर 5.32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

06:26 AM, 23-Oct-2026 यूपी की 11 सीटों पर भाजपा-सपा के बीच कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद-झांसी के स्नातक क्षेत्र तथा आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक क्षेत्र शामिल हैं।



इन सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले पर खास नजर है। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को सबसे चर्चित सीटों में गिना जा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके से जुड़ी है। दोनों प्रमुख दल इस सीट पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद-झांसी के स्नातक क्षेत्र तथा आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक क्षेत्र शामिल हैं।इन सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले पर खास नजर है। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को सबसे चर्चित सीटों में गिना जा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र और राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके से जुड़ी है। दोनों प्रमुख दल इस सीट पर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने की वजह से चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा के अवनीश कुमार सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल, उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा और हरि सिंह ढिल्लों, समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मन सिंह यादव शामिल हैं। इसके साथ ही निर्दलीय आकाश अग्रवाल और शिक्षष सीट के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

06:21 AM, 23-Oct-2026 चार राज्यों में 28 सीटों पर चुनाव इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 27 अक्तूबर को होगी।