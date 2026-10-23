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पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 23-Oct-2026
Hamirpur (Himachal) News: बड़ा बाजार में पार्किंग की दरकार, त्योहारों में जाम ने बढ़ाई मुश्किलें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Mirzapur News: कुत्ते को बचाने में बाइक सवार घायलMotorcyclist injured while trying to save a dog और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: आज के कार्यक्रमToday's events और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Bulandshahar News: ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिसग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Jaunpur News: तकनीकी खराबी से रेलवे क्रॉसिंग पर 30 मिनट तक खड़ी रही मालगाड़ी
01:29 AM, 23-Oct-2026
Mirzapur News: मतदान के चलते विद्यालयों में अवकाशHoliday in schools due to voting और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026
Kathua News: मॉडलों से समझाया ग्रीन एनर्जी का महत्वविद्यार्थियों ने मॉडलों से समझाया ग्रीन एनर्जी का महत्व और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026
Bulandshahar News: आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्तिआज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरूObjections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026