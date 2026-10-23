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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 23 October 2026

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पढ़ें 23 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 23 October 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 23-Oct-2026

Hamirpur (Himachal) News: बड़ा बाजार में पार्किंग की दरकार, त्योहारों में जाम ने बढ़ाई मुश्किलें

Parking needed in Bada Bazar; traffic congestion during the festive season adds to the difficulties.
Parking needed in Bada Bazar; traffic congestion during the festive season adds to the difficulties. और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Mirzapur News: कुत्ते को बचाने में बाइक सवार घायल

Motorcyclist injured while trying to save a dog और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Today's events और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Bulandshahar News: ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस

ग्राम निधि से निजी खातों में भेजे 13.17 लाख, पंचायत सचिव को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Jaunpur News: तकनीकी खराबी से रेलवे क्रॉसिंग पर 30 मिनट तक खड़ी रही मालगाड़ी

Due to a technical fault, a freight train was standing at the railway crossing for 30 minutes
Due to a technical fault, a freight train was standing at the railway crossing for 30 minutes और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Mirzapur News: मतदान के चलते विद्यालयों में अवकाश

Holiday in schools due to voting और पढ़ें
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01:29 AM, 23-Oct-2026

Kathua News: मॉडलों से समझाया ग्रीन एनर्जी का महत्व

विद्यार्थियों ने मॉडलों से समझाया ग्रीन एनर्जी का महत्व और पढ़ें
01:29 AM, 23-Oct-2026

Bulandshahar News: आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

आज आठ घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरू

Objections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज जिले के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाश

All schools in the district will remain closed today. और पढ़ें
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