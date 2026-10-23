मुंबई को मिलेगी विश्वस्तरीय याट मरीना की सौगात: विक्टोरिया डॉक पर 922.67 करोड़ की परियोजना; जानें पूरा प्लान

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मॉडल : डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर आधारित।

डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर आधारित। साझेदारी : चुनी हुई कंपनी 45 वर्षों तक इसका संचालन करेगी, फिर इसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा।

चुनी हुई कंपनी 45 वर्षों तक इसका संचालन करेगी, फिर इसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। मंजूरी : पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र से हरी झंडी मिल गई है। यह परियोजना सुरक्षा और बंदरगाह संचालन को बनाए रखते हुए मुंबई के वर्किंग पोर्ट के एक हिस्से को संगठित समुद्री पर्यटन के लिए खोलेगा और रोजगार के नए अवसर लाएगा। - एम अंगमुथु, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी विज्ञापन



कुल क्षेत्रफल : 37.3 हेक्टेयर का संरक्षित जल क्षेत्र।

कुल क्षमता : पूर्ण विकास के बाद 604 याट बर्थ।

पहला चरण : 424 बर्थ के साथ शुरुआत।

प्रगति : 150 मीटर का पाइल्ड ब्रेकवाटर और फ्लोटिंग पोंटून का काम लगातार प्रगति पर चल रहा है।



रहने और खाने की व्यवस्था : पांच सितारा होटल, प्रीमियम फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स।



प्रशिक्षण-मनोरंजन : अंतरराष्ट्रीय नौकायन स्कूल याट क्लब और बोट शो के लिए खास।



बिजनेस-शॉपिंग : पर्यटन व्यापार केंद्र और शानदार खुदरा बाजार।



रखरखाव : हाजी बंदर पर याट मरम्मत यार्ड और ड्राई स्टैक स्टोरेज।



टेंडर और बोली प्रक्रिया... प्री-बिड की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर, 2026 और बोली जमा करने की तिथि 15 दिसंबर, 2026 यह परियोजना सुरक्षा और बंदरगाह संचालन को बनाए रखते हुए मुंबई के वर्किंग पोर्ट के एक हिस्से को संगठित समुद्री पर्यटन के लिए खोलेगा और रोजगार के नए अवसर लाएगा। -37.3 हेक्टेयर का संरक्षित जल क्षेत्र।पूर्ण विकास के बाद 604 याट बर्थ।424 बर्थ के साथ शुरुआत।150 मीटर का पाइल्ड ब्रेकवाटर और फ्लोटिंग पोंटून का काम लगातार प्रगति पर चल रहा है।: पांच सितारा होटल, प्रीमियम फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स।: अंतरराष्ट्रीय नौकायन स्कूल याट क्लब और बोट शो के लिए खास।पर्यटन व्यापार केंद्र और शानदार खुदरा बाजार।हाजी बंदर पर याट मरम्मत यार्ड और ड्राई स्टैक स्टोरेज।.. प्री-बिड की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर, 2026 और बोली जमा करने की तिथि 15 दिसंबर, 2026

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने विक्टोरिया डॉक पर 922.67 करोड़ रुपये की लागत से याट मरीना विकसित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस परियोजना में 604 याट बर्थ, एक पांच सितारा होटल, नौकायन स्कूल और तटवर्ती पर्यटन सुविधाएं शामिल होंगी। इसे विकसित भारत मुंबई मरीना परियोजना के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल पर बनाया जाएगा।