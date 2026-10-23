मुंबई को मिलेगी विश्वस्तरीय याट मरीना की सौगात: विक्टोरिया डॉक पर 922.67 करोड़ की परियोजना; जानें पूरा प्लान
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 23 Oct 2026 06:55 AM IST
सार
मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने विक्टोरिया डॉक में विश्वस्तरीय याट मरीना बनाने के लिए 922.67 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत बोलियां आमंत्रित की हैं। इस परियोजना में 604 याट बर्थ, पांच सितारा होटल, नौकायन स्कूल, याट क्लब और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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विस्तार
मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने विक्टोरिया डॉक पर 922.67 करोड़ रुपये की लागत से याट मरीना विकसित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस परियोजना में 604 याट बर्थ, एक पांच सितारा होटल, नौकायन स्कूल और तटवर्ती पर्यटन सुविधाएं शामिल होंगी। इसे विकसित भारत मुंबई मरीना परियोजना के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल पर बनाया जाएगा।
कुल क्षेत्रफल : 37.3 हेक्टेयर का संरक्षित जल क्षेत्र।
कुल क्षमता : पूर्ण विकास के बाद 604 याट बर्थ।
पहला चरण : 424 बर्थ के साथ शुरुआत।
प्रगति : 150 मीटर का पाइल्ड ब्रेकवाटर और फ्लोटिंग पोंटून का काम लगातार प्रगति पर चल रहा है।
रहने और खाने की व्यवस्था : पांच सितारा होटल, प्रीमियम फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स।
प्रशिक्षण-मनोरंजन : अंतरराष्ट्रीय नौकायन स्कूल याट क्लब और बोट शो के लिए खास।
बिजनेस-शॉपिंग : पर्यटन व्यापार केंद्र और शानदार खुदरा बाजार।
रखरखाव : हाजी बंदर पर याट मरम्मत यार्ड और ड्राई स्टैक स्टोरेज।
टेंडर और बोली प्रक्रिया... प्री-बिड की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर, 2026 और बोली जमा करने की तिथि 15 दिसंबर, 2026
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- मॉडल : डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर आधारित।
- साझेदारी : चुनी हुई कंपनी 45 वर्षों तक इसका संचालन करेगी, फिर इसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा।
- मंजूरी : पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र से हरी झंडी मिल गई है।
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कुल क्षेत्रफल : 37.3 हेक्टेयर का संरक्षित जल क्षेत्र।
कुल क्षमता : पूर्ण विकास के बाद 604 याट बर्थ।
पहला चरण : 424 बर्थ के साथ शुरुआत।
प्रगति : 150 मीटर का पाइल्ड ब्रेकवाटर और फ्लोटिंग पोंटून का काम लगातार प्रगति पर चल रहा है।
रहने और खाने की व्यवस्था : पांच सितारा होटल, प्रीमियम फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स।
प्रशिक्षण-मनोरंजन : अंतरराष्ट्रीय नौकायन स्कूल याट क्लब और बोट शो के लिए खास।
बिजनेस-शॉपिंग : पर्यटन व्यापार केंद्र और शानदार खुदरा बाजार।
रखरखाव : हाजी बंदर पर याट मरम्मत यार्ड और ड्राई स्टैक स्टोरेज।
टेंडर और बोली प्रक्रिया... प्री-बिड की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर, 2026 और बोली जमा करने की तिथि 15 दिसंबर, 2026