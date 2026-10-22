आज के दिन: चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान, भारत-जिम्बॉब्वे की महिला टीमों के बीच पहला वनडे

चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के मतदान

चार राज्यों की कुल 28 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव आज होंगे। जहां चुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 सीटें शामिल हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। नतीजे 27 अक्तूबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश में जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने की वजह से चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा के अवनीश कुमार सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल, उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा और हरि सिंह ढिल्लों, समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मन सिंह यादव शामिल हैं। इसके साथ ही निर्दलीय आकाश अग्रवाल और शिक्षष सीट के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।