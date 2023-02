पढ़ें 5 फ़रवरी के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:57 AM, 05-Feb-2023 Dehradun News: भारतीय चिकित्सा परिषद के तीन कर्मचारी गिरफ्तार Three employees of Medical Council of India arrested Three employees of Medical Council of India arrested और पढ़ें

12:54 AM, 05-Feb-2023 Dehradun News: गिफ्ट में गाड़ी की चाभी नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें Don't gift the car key, give good education to the children

12:53 AM, 05-Feb-2023 Dehradun News: भारतीय चिकित्सा परिषद में अब ऑफलाइन पंजीकरण होंगे बंद Offline registration will now be closed in Medical Council of India

12:53 AM, 05-Feb-2023 Prayagraj :प्रो. रानू प्रसाद बनी शुआट्स की कार्यवाहक कुलपति, दीपक लाल कुलसचिव बनाए गए होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और कार्यवाहक प्रति कुलपति (प्रशासन) प्रो. रानू प्रसाद को शुआट्स का कार्यवाहक कुलपति बनाया गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज प्रो. दीपक लाल को शुआट्स का कार्यवाहक कुलसचिव बनाया गया।

12:51 AM, 05-Feb-2023 Dehradun News: जान बचाएं या लें आखर ज्ञान, ये सोच-सोच बच्चे हो रहे परेशान Save life or take knowledge after all, thinking children are getting upset

12:51 AM, 05-Feb-2023 Punjab: BSF ने 17 लाख ड्रग्स मनी के साथ एक को किया गिरफ्तार, आरोपी का साथी सेना का सिपाही फरार आरोपी हेरोइन तस्करी में शामिल है। फरार सिपाही लखवीर लेह में तैनात है। पुलिस लखवीर की तलाश में जुटी है। वह छुट्टी पर घर आया था। दोनों ही आरोपी भारत-पाक सीमा से सटे गांव निहाला वाला के रहने वाले हैं।

12:51 AM, 05-Feb-2023 Virgo Horoscope Today: आज का कन्या राशिफल 05 फरवरी, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन फिर भी वह परेशान नहीं होंगे। सुख समृद्धि बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे।

12:49 AM, 05-Feb-2023 Gurugram News: दो वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की चार बाइकें बरामद फिरोजपुर झिरका। सीएस स्टाफ ने दो बाइक चोरों को पकड़कर चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया । पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की चार बाइकें बरामद की है।

12:49 AM, 05-Feb-2023 Dehradun News: कोऑपरेटिव बैंक के निलंबित शाखा प्रबंधक समेत तीन पर मुकदमा Case against three including suspended branch manager of cooperative bank

12:48 AM, 05-Feb-2023 Sonipat News: बड़े भाई की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद गांव सिटावली में शराब पीकर घर आने और टोकने पर बड़े भाई की चाकू से हमला कर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गांव सिटवाली निवासी नवीन कुमार है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है।