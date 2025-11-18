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पढ़ें 22 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 22 October 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 22-Oct-2026

Fatehpur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह मांगों को लेकर प्रदर्शन

Protest over six demands, including the implementation of an Advocates' Protection Act
अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी छह मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। और पढ़ें
01:00 AM, 22-Oct-2026

Bilaspur News: पुलिस स्मृति दिवस पर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि

पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन बिलासपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Oct-2026

Nainital News: पहाड़ के उत्पादों को दिलाई देशभर के बाजार में पहचान

पहाड़ के उत्पादों को दिलाई देशभर के बाजार में पहचान और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Saharanpur News: जामा मस्जिद से फव्वारा चौक तक अतिक्रमण की अतिक्रमण

Encroachments from Jama Masjid to Favvara Chowk
Encroachments from Jama Masjid to Favvara Chowk और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Kanpur News: झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनें दिसंबर से रहेंगी रद्द

सर्दी के मौसम में छाए रहने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनों के संचालन में आंशिक फेरबदल किया है। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

बड़े बदलाव के आसार: अंतरिक्ष का कचरा बदल सकता है आसमान में बर्फ बनने का तरीका, मौसम पर भी होगा असर

Changes Sign Space debris could alter how ice forms in the sky potential impacts on weather also know details
अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक पुराने सैटेलाइट और रॉकेटों के टूटने से बेहद छोटे कण बन सकते हैं। ये आसमान में बर्फ के कणों से जुड़ सकते हैं। इसरो के अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल से कणों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया समझने में सफलता पाई है। और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Oct-2026

Kaushambi News: कुप्पी युद्ध में राम दल ने रावण सेना को किया पराजित

In the 'Kuppi' battle, Rama's side defeated Ravana's army.
In the 'Kuppi' battle, Rama's side defeated Ravana's army. और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Nainital News: आठ महीने तक खाते रहे मिलावटी तेल, रिपोर्ट आई तो खुली पोल

आठ महीने तक खाते रहे मिलावटी तेल, रिपोर्ट आई तो खुली पोल और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Kanpur News: दशहरा पर सजीव झांकियां रही आकर्षण का केंद्र

जनपद में विजयादशमी पर मंगलवार को रामलीला में सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026

Etah News: छात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारी

छात्रा नंदनी गुप्ता ने एक दिन संभाली प्रभागीय निदेशक की जिम्मेदारी और पढ़ें
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