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पढ़ें 22 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 22-Oct-2026
Fatehpur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह मांगों को लेकर प्रदर्शन
01:00 AM, 22-Oct-2026
Bilaspur News: पुलिस स्मृति दिवस पर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलिपुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन बिलासपुर में शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Oct-2026
Nainital News: पहाड़ के उत्पादों को दिलाई देशभर के बाजार में पहचानपहाड़ के उत्पादों को दिलाई देशभर के बाजार में पहचान और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Saharanpur News: जामा मस्जिद से फव्वारा चौक तक अतिक्रमण की अतिक्रमण
12:59 AM, 22-Oct-2026
Kanpur News: झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनें दिसंबर से रहेंगी रद्दसर्दी के मौसम में छाए रहने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने झांसी-लखनऊ रेल रूट की कई ट्रेनों के संचालन में आंशिक फेरबदल किया है। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
बड़े बदलाव के आसार: अंतरिक्ष का कचरा बदल सकता है आसमान में बर्फ बनने का तरीका, मौसम पर भी होगा असर
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12:59 AM, 22-Oct-2026
Kaushambi News: कुप्पी युद्ध में राम दल ने रावण सेना को किया पराजित
12:59 AM, 22-Oct-2026
Nainital News: आठ महीने तक खाते रहे मिलावटी तेल, रिपोर्ट आई तो खुली पोलआठ महीने तक खाते रहे मिलावटी तेल, रिपोर्ट आई तो खुली पोल और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026
Kanpur News: दशहरा पर सजीव झांकियां रही आकर्षण का केंद्रजनपद में विजयादशमी पर मंगलवार को रामलीला में सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Oct-2026