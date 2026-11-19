बंगाल की खाड़ी में उठे गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के ओडिशा की ओर बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान शुक्रवार दोपहर पुरी और गोपालपुर के बीच तट से टकरा सकता है। खतरे को देखते हुए राज्य में करीब तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 423 बचाव टीमें तैनात की गई हैं और 9,341 चक्रवात राहत केंद्र तैयार किए गए हैं। यह 24 दिनों के भीतर ओडिशा के लिए खतरा बनने वाला तीसरा चक्रवात है। पहले इसके आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान था, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसने अपना रास्ता बदल लिया।

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पूर्व तटीय रेलवे ने 41 ट्रेनें रद्द और 29 का समय बदला है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं। इस तरह कुल 69 ट्रेनें रद्द हुई हैं।

पुरी, गोपालपुर, सतपाड़ा और चिलिका समेत तटीय इलाकों में पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं।

पुरी का गुंडिचा मंदिर 19 से 21 नवंबर तक बंद रहेगा, जबकि जगन्नाथ मंदिर में रोज की पूजा जारी रहेगी।

भुवनेश्वर का नंदनकानन चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान 19-20 नवंबर को बंद रहेंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 21 नवंबर तक और सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व 20-21 नवंबर को बंद रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार शाम यह गोपालपुर से करीब 410 किलोमीटर और पुरी से 470 किलोमीटर दूर था। इसके शुक्रवार दोपहर पुरी और गोपालपुर के बीच तट पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान के केंद्र यानी आंख के गोपालपुर के पास से गुजरने का अनुमान है। ओडिशा में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तट पार करने के बाद तूफान धीरे-धीरे कमजोर होगा। अकवान नाम ईरान ने दिया है।ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल के मुताबिक, गुरुवार शाम तक 2,98,676 लोगों को निकालकर 2,523 राहत शिविरों में पहुंचाया गया। राज्य में 423 बचाव टीमें लगाई गई हैं। इनमें ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की 60, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 14 और अग्निशमन विभाग की 131 टीमें शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल से भी हेलीकॉप्टर, जहाज और अन्य संसाधन तैयार रखने को कहा गया है। राहत केंद्रों में पका हुआ भोजन, सूखा राशन, दवाएं, पीने का पानी और सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को जानमाल का नुकसान शून्य रखने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।



भूस्खलन का खतरा किन जिलों में सबसे ज्यादा है?

राज्य सरकार ने पांच जिलों गंजाम, गजपति, कंधमाल, कोरापुट और मलकानगिरी में भूस्खलन की आशंका वाले 941 स्थानों की पहचान की है। इनमें सबसे ज्यादा 211 स्थान गजपति जिले में हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि पिछले चक्रवात ‘अर्नब’ के दौरान भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हुई थी। इसी वजह से इस बार पहाड़ी इलाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। ओडिशा के तटीय और दक्षिणी हिस्सों में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। तूफान के करीब आने के साथ बारिश तेज होने का अनुमान है।



आंध्र प्रदेश में किन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है?

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू और अनकापल्ली में ऑरेंज अलर्ट, जबकि काकीनाडा में येलो अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब 24 घंटे में 20.44 सेंटीमीटर से ज्यादा बेहद भारी बारिश की आशंका है। ऑरेंज अलर्ट में 11.56 से 20.44 सेंटीमीटर और येलो अलर्ट में 6.45 से 11.55 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तर आंध्र के लोगों को सतर्क रहने और किसानों को खेती के काम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने को कहा गया है।