पढ़ें 14 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:00 AM, 14-Jul-2023 Uttarakhand Weather: तीन जिलों में चार दिन अत्याधिक बारिश का रेड अलर्ट, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश Uttarakhand Weather Update: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता और सुरक्षा बनाए रखी जाए और आवागमन पर नियंत्रण हो। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर तत्परता और सुरक्षा बनाए रखी जाए और आवागमन पर नियंत्रण हो। और पढ़ें

12:59 AM, 14-Jul-2023 Muzaffarnagar News: हिंडन नदी के उफान से कसौली और बुड्ढ़ाखेड़ा मार्ग का संपर्क टूटा Kasauli and Budhkheda road cut off due to spate of Hindon river और पढ़ें

12:59 AM, 14-Jul-2023 Bahraich News: जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग उपाध्यक्ष को पीटा बहराइच जिले में ईसाई मिशनरियों की ओर से जारी धर्म परिवर्तन की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नानपारा तहसील क्षेत्र में दो बड़ी घटनाओं के बाद अब मिहींपुरवा तहसील में धर्म परिर्वतन की बड़ी साजिश सामने आई है। और पढ़ें

विज्ञापन

12:58 AM, 14-Jul-2023 Muzaffarnagar News: भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे उत्तमचंद्र शर्मा का निधन Uttam Chandra Sharma, a member of the Press Council of India, passed away Uttam Chandra Sharma, a member of the Press Council of India, passed away और पढ़ें

12:58 AM, 14-Jul-2023 Saharanpur News: महानगर में नदियों का जलस्तर कम हुआ, राहत की उम्मीद बढ़ी The water level of the rivers decreased in the metropolis, the hope of relief increased The water level of the rivers decreased in the metropolis, the hope of relief increased और पढ़ें

12:58 AM, 14-Jul-2023 Pm Modi France Visit: पीएम मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय को किया संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए पीएम ने कहा, "आज का दृश्य अभूतपूर्व है। कही से आवाज आती है कि नमस्कार तो लगता है कि घर आ गया हूं। और पढ़ें

विज्ञापन

12:58 AM, 14-Jul-2023 Aaj Ka Makar Rashifal: आज का मकर राशिफल, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन Makar Rashifal Today: अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई फैसला लेना पड़े, तो उसमें वरिष्ठ सदस्यों से राय अवश्य लें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। और पढ़ें

12:55 AM, 14-Jul-2023 Muzaffarnagar News: सरलता और सादगी को दिव्य मूर्ति थे वीतराग संत Saint Vitarag was a divine idol of simplicity and simplicity Saint Vitarag was a divine idol of simplicity and simplicity और पढ़ें

12:55 AM, 14-Jul-2023 Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज का धनु राशिफल, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन Today Dhanu Rashifal: आपको आज किसी दूर रहे परिजन से फोन के जरिए शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने किसी बिजनेस के काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे। यदि आपकी तरक्की के मार्ग में कुछ बाधा आ रही थी, तो वह आज दूर होगी। और पढ़ें

12:54 AM, 14-Jul-2023 Shahjahanpur News: लिफ्ट देकर बदमाशों ने चलती कार में दंपती से नकदी और जेवर लूटे सेहरामऊ दक्षिणी। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के गांव दनियापुर निवासी रामकृपाल और उनकी पत्नी कमला देवी को कार में लिफ्ट देकर लूट लिया गया। नकदी व जेवर छीनने के बाद कार से धक्का देकर बदमाश भाग गए। और पढ़ें

12:54 AM, 14-Jul-2023 Shahjahanpur News: आरओ मशीन में करंट उतरने से कक्षा नौ के छात्र की मौत खुदागंज। स्कूल से घर लौटते समय कक्षा नौ के छात्र शानू कोहली (14) को आरओ मशीन में हाईटेंशन लाइन की अर्थिंग उतरने के चलते करंट लग गया। राहगीरों ने फोन कर लाइन को बंद कराया। शानू को परिजन पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घाेषित कर दिया। और पढ़ें

12:54 AM, 14-Jul-2023 Basti News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा दहेज में दस लाख रुपये न देने पर विवाहिता को मारने-पीटने के मामले में कलवारी पुलिस ने ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। दहेज में दस लाख रुपये न देने पर विवाहिता को मारने-पीटने के मामले में कलवारी पुलिस ने ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। और पढ़ें

12:54 AM, 14-Jul-2023 Ghaziabad News: किशोरी को रेलवे स्टेशन से घर लाकर किया दुष्कर्म रेलवे स्टेशन से किशोरी को बहला-फुसलाकर घर लाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन से किशोरी को बहला-फुसलाकर घर लाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। और पढ़ें