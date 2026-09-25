सीजेपी प्रदर्शन: एआई से फर्जी फोटो बना लगाए आपत्तिजनक पोस्टर, महिला ने दर्ज कराई एफआईआर, दीपके समेत चार का नाम

दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उसकी निजी तस्वीर को एआई और फेस-स्वैप टूल की मदद से फर्जी तस्वीर में बदलकर बैनर-पोस्टर में इस्तेमाल किया गया। महिला ने धमकाने, छेड़छाड़, अमर्यादित नारे लगाने और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप लगाए हैं। एफआईआर में अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम दर्ज हैं, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

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