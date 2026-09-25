मौसम: दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, चक्रवात अर्नब के चलते ओले गिरने का अनुमान
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 25 Sep 2026 03:34 AM IST
सार
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अर्नब के असर के चलते शुक्रवार को राजधानी दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग ने क्या कहा है...
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विस्तार
उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ व बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अर्नब के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 17 राज्यों में शुक्रवार को भारी बारिश के साथ आंधी चलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और 30 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व बंगाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होगी।
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