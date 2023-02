पढ़ें 11 फ़रवरी के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:59 AM, 11-Feb-2023 बाराबंकी: जिला पंचायत सदस्य बनीं शिवदेवी jila panchayat member jila panchayat member और पढ़ें

12:59 AM, 11-Feb-2023 मुजफ्फरनगर: समाधान के भरोसे पर 13 दिन बाद भाकियू का धरना समाप्त Bhakiyu's strike ends after 13 days on the basis of solution और पढ़ें

12:59 AM, 11-Feb-2023 बागपत: बस की साइड लगने से मौत death due to side impact of bus death due to side impact of bus और पढ़ें

विज्ञापन

12:58 AM, 11-Feb-2023 महाराजगंज: गुणवत्ता की जांच के लिए तकनीकी टीम गठित करने के निर्देश जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निचलौल नगर पंचायत स्थित एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी) सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमआरएफ सेंटर और डंपिंग ग्राउंड के अलग-अलग होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निचलौल नगर पंचायत स्थित एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी) सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमआरएफ सेंटर और डंपिंग ग्राउंड के अलग-अलग होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 बाराबंकी: प्रदेश सचिव को हिरासत में लेने से फूटा गुस्सा asha bahu protest asha bahu protest और पढ़ें

विज्ञापन

12:57 AM, 11-Feb-2023 बागपत: आबकारी टीम का निनाना में छापा Excise team raided Ninana Excise team raided Ninana और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 सिद्धार्थनगर: घने कोहरे के चलते बरात से लौट रही बोलेरो पलटी बांसी कोतवाली क्षेत्र के बांसी-धानी मार्ग पर सिसहनिया गांव के पूरब गैस एजेंसी के पास बृहस्पतिवार की रात करीब तीन बजे बरात से आ रही बोलेरो घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के बांसी-धानी मार्ग पर सिसहनिया गांव के पूरब गैस एजेंसी के पास बृहस्पतिवार की रात करीब तीन बजे बरात से आ रही बोलेरो घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 महाराजगंज: बीडीसी सदस्य के उपचुनाव में सलाऊद्दीन विजयी विकास खंड की ग्राम सभा छपिया में वार्ड संख्या नौ की क्षेत्र पंचायत सदस्य नसीमा की मौत के बाद खाली हुए पद के लिए हुए उपचुनाव में सलाऊद्दीन ने अपने प्रतिद्धंदी बदरूज्जमा को 63 वोट से पराजित कर दिया। विकास खंड की ग्राम सभा छपिया में वार्ड संख्या नौ की क्षेत्र पंचायत सदस्य नसीमा की मौत के बाद खाली हुए पद के लिए हुए उपचुनाव में सलाऊद्दीन ने अपने प्रतिद्धंदी बदरूज्जमा को 63 वोट से पराजित कर दिया। और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 बागपत: विस्फोटक सामग्री रखने वाले तीन पर मुकदमा, गिरफ्तार Case filed against three for possessing explosive material, arrested Case filed against three for possessing explosive material, arrested और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 मुजफ्फरनगर: जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 40 करोड़ की आय का बजट पारित 40 crore income budget passed in the board meeting of District Panchayat और पढ़ें

12:57 AM, 11-Feb-2023 Kisan Andolan: फिर बड़े आंदोलन की तैयारी, संयुक्त मोर्चा का आह्वान- 20 मार्च को संसद भवन पर डेरा डालेंगे किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर के किसान 20 मार्च को संसद भवन पर जुटेंगे। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी 2024 को देशभर में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हकों की लड़ाई जारी रहेगी। और पढ़ें

12:56 AM, 11-Feb-2023 Mike Pence: FBI ने अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर की ली तलाशी, जानें क्या है मामला Mike Pence: इससे पहले, एफबीआई इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के आवास की तलाशी ले चुकी है। एफबीआई ने एक फरवरी को बाइडन के डेलावेयर स्थित आवास की तलाशी ली थी। और पढ़ें

12:56 AM, 11-Feb-2023 बाराबंकी: नसबंदी कराने आईं महिलाओं को लगा दिया बेहोशी का इंजेक्शन ladies in chc ladies in chc और पढ़ें