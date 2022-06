UP Board 12th Result Live: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जल्द, यहां पढ़ें लाइव अपडेट

03:31 PM, 18-Jun-2022

UP Board 12th Result Live: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जल्द, यहां पढ़ें लाइव अपडेट

UP Board Result 2022 Class 12th Out Soon: उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबर है। यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट शाम चार बजे जारी कर दिया जाएगा।