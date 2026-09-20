नीट एमडीएस काउंसलिंग: चॉइस फिलिंग-लॉकिंग की कल अंतिम तारीख, समयसीमा से पहले कॉलेज और पाठ्यक्रम करें लॉक

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दूसरे चरण के तहत सीट आवंटन की प्रक्रिया 21 से 22 सितंबर 2026 तक चलेगी। सीट आवंटन का परिणाम 23 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समयसीमा खत्म होने से पहले अपनी पसंद भरकर लॉक कर दें, ताकि सीट आवंटन में उनके विकल्पों पर विचार किया जा सके। विज्ञापन

इवेंट तारीख पंजीकरण और भुगतान 15 से 19 सितंबर 2026 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 16 से 21 सितंबर 2026 विकल्प लॉक करने की अवधि 19 से 21 सितंबर 2026 सीट आवंटन प्रक्रिया 21 से 22 सितंबर 2026 दूसरे चरण के सीट आवंटन का परिणाम 23 सितंबर 2026 रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग 24 से 30 सितंबर 2026 शामिल हुए उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन और साझाकरण 1 अक्तूबर 2026

चॉइस लॉक करने के बाद उम्मीदवारों की चुनी हुई प्राथमिकताओं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण में सीट आवंटन 21 से 22 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और इसका परिणाम 23 सितंबर को जारी होगा। सीट मिलने पर उम्मीदवारों को तय समय में संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरे चरण के तहत सीट आवंटन की प्रक्रिया 21 से 22 सितंबर 2026 तक चलेगी। सीट आवंटन का परिणाम 23 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समयसीमा खत्म होने से पहले अपनी पसंद भरकर लॉक कर दें, ताकि सीट आवंटन में उनके विकल्पों पर विचार किया जा सके।चॉइस लॉक करने के बाद उम्मीदवारों की चुनी हुई प्राथमिकताओं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण में सीट आवंटन 21 से 22 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और इसका परिणाम 23 सितंबर को जारी होगा। सीट मिलने पर उम्मीदवारों को तय समय में संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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नीट एमडीएस काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर को खत्म हो जाएगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इसके लिए चॉइस फिलिंग 16 सितंबर से शुरू की थी, जबकि चॉइस लॉक करने की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हुई। काउंसलिंग में पंजीकृत उम्मीदवारों को तय समयसीमा के भीतर अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन कर उसे लॉक करना होगा।