एनईपी 2020 इंप्लीमेंटेशन: पूर्वोत्तर राज्यों ने रखा विशेष वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव, चुनौतियां दूर करने पर जोर

पूर्वोत्तर राज्यों ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के एक खास वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि खास तौर पर दी जाने वाली फंडिंग से संस्थानों को इसे लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने और नीति के लक्ष्यों को सार्थक शैक्षिक अवसरों में बदलने में मदद मिलेगी।

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नॉर्थ ईस्ट नॉलेज सिस्टम बनाने और सालाना कॉन्क्लेव का प्रस्ताव

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव दो दिन तक चले 'नॉर्थईस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026' में अपनाई गई सिफारिशों में से एक था। नागालैंड द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का विषय "NEP 2020 का कार्यान्वयन: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विजन, चुनौतियां और अवसर" था और यह शनिवार को चुमौकेदिमा जिले के नागा यूनाइटेड विलेज में संपन्न हुआ।

कॉन्क्लेव में शामिल राज्यों ने एनईपी 2020 के ‘इंडियन नॉलेज सिस्टम’ के तहत पूर्वोत्तर की पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ‘नॉर्थ ईस्ट नॉलेज सिस्टम’ बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध स्थानीय विरासत और पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा से जोड़ना है।

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राज्यों ने ‘नॉर्थईस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव’ को हर साल आयोजित करने और इसे एक स्थायी मंच बनाने का भी सुझाव दिया। इस मंच पर राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, विशेषज्ञ, उद्योग और अन्य संबंधित लोग एनईपी 2020 के इंप्लीमेंटेशन की प्रगति पर चर्चा कर सकेंगे और चुनौतियों के समाधान साझा कर सकेंगे। इन सिफारिशों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपने का प्रस्ताव है।