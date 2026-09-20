एडमिशन: अब चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स के बाद कर सकेंगे एमटेक, एआईसीटीई मान्यता प्राप्त कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च स्नातक एमटेक और एमई की पढ़ाई कर सकेंगे। एआईसीटीई ने नियमों में बदलाव किया है। एकेडमिक मोबिलिटी और इंटरडिसिप्लिनरी को बढ़ावा देने के मकसद से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में चार वर्षीय बीएससी (ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च) के छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा।

विज्ञापन





हालांकि, यह छात्र एमई और एमटेक कोर्स में उन्हीं विषयों को चुन सकते हैं, जोकि उनकी स्नातक डिग्री से मिलते होंगे। इसके अलावा, पहले से एमएससी ग्रेजुएट को जिन विषयों में दाखिले का प्रावधान है, उन्हें शामिल किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च वाले स्नातकों के लिए एमई या एमटेक में दाखिला पात्रता नियमों में बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत यह बदलाव किया गया है। हालांकि दाखिला एआईसीटीई द्वारा निर्धारित विषय या कोर्स-वार पात्रता मानदंडों के तहत होगा।