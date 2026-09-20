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Hindi News ›   Education ›   Four-Year BSc Honours Students Can Now Apply for MTech Admission

एडमिशन: अब चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स के बाद कर सकेंगे एमटेक, एआईसीटीई मान्यता प्राप्त कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

Sun, 20 Sep 2026 11:52 AM IST
शाहीन परवीन अमर उजाला, ब्यूरो
अमर उजाला, ब्यूरो Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 20 Sep 2026 11:52 AM IST
सार

चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स के छात्र अब एमटेक में दाखिला ले सकेंगे। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में तय पात्रता नियम पूरे करने पर प्रवेश का अवसर मिलेगा।

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Four-Year BSc Honours Students Can Now Apply for MTech Admission
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI

विस्तार
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इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च स्नातक एमटेक और एमई की पढ़ाई कर सकेंगे। एआईसीटीई ने नियमों में बदलाव किया है। एकेडमिक मोबिलिटी और इंटरडिसिप्लिनरी को बढ़ावा देने के मकसद से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में चार वर्षीय बीएससी (ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च) के छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। 

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हालांकि, यह छात्र एमई और एमटेक कोर्स में उन्हीं विषयों को चुन सकते हैं, जोकि उनकी स्नातक डिग्री से मिलते होंगे। इसके अलावा, पहले से एमएससी ग्रेजुएट को जिन विषयों में दाखिले का प्रावधान है, उन्हें शामिल किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च वाले स्नातकों के लिए एमई या एमटेक में दाखिला पात्रता नियमों में बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत यह बदलाव किया गया है। हालांकि दाखिला एआईसीटीई द्वारा निर्धारित विषय या कोर्स-वार पात्रता मानदंडों के तहत होगा।

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एमटेक दाखिले के लिए शैक्षणिक पात्रता जरूरी

उम्मीदवार के पास संबंधित एमई या एमटेक कोर्स के लिए आवश्यक एकेडमिक बैकग्राउंड होना जरूरी है, जिसमें निर्धारित पूर्व-आवश्यक विषय और क्रेडिट शामिल हैं। न्यूनतम प्रतिशत अंक या सीजीपीए, प्रवेश परीक्षा, डोमेन ज्ञान मूल्यांकन या पूर्व-आवश्यक/ब्रिज कोर्स से संबंधित उपयुक्त पात्रता आवश्यकताएं भी पूरी करनी होंगी। इसका मकसद, पीजी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के एकेडमिक मानक और गुणवत्ता कायम रखना है।

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