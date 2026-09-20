केरल यूनिवर्सिटी: कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के प्रस्ताव को लेकर बढ़ा विरोध, ड्राफ्ट पर उठे सवाल

विजयन ने कहा- छात्रों की राजनीतिक भागीदारी पर रोक लगाना सही नहीं

शनिवार रात एक फेसबुक पोस्ट में विजयन ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के एजेंडे का हिस्सा लगता है जो देश भर में शुरू हुए छात्र आंदोलनों से परेशान हैं।



उन्होंने कहा, "अगर इस अलोकतांत्रिक फ़ैसले के पीछे के लोग इसे वापस नहीं लेते हैं, तो केरल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होना तय है।"



विजयन ने कहा कि संविधान 18 साल के हर नागरिक को वोट देने और सरकार चुनने में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के दौरान युवाओं को राजनीतिक रूप से सोचने, संगठित होने और प्रतिक्रिया देने के अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है और यह पूरी तरह से राजनीति से दूर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के बाद से देश के सामाजिक और राजनीतिक विकास में कैंपस और छात्र आंदोलनों ने बेमिसाल भूमिका निभाई है।

विजयन ने कैंपस में राजनीतिक चर्चा और छात्र अधिकारों की पैरवी की

उन्होंने कहा, "अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से लेकर आजाद भारत में तानाशाही कदमों के विरोध तक, छात्र समुदाय ने हर अहम मोड़ पर सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी है।"



विजयन ने कहा कि कैंपस ने कई मौकों पर देश की राजनीतिक दिशा तय करने में उत्प्रेरक का काम किया है और इतने ऐतिहासिक महत्व वाले कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के कदम को स्वीकार नहीं किया जा सकता।



उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों को कैंपस को वैचारिक बातचीत और अधिकारों के लिए संघर्ष के केंद्रों के रूप में बनाए रखने की जरूरत है।



विजयन ने कहा, "जनता को ऐसे आदेशों के खिलाफ आगे आना चाहिए जो छात्रों के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनते हैं।"