डब्ल्यूबीसीएचएसई: पश्चिम बंगाल 12वीं की परीक्षा में 7.18 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 14 अक्तूबर तक चलेंगे एग्जाम

पश्चिम बंगाल में 21 सितंबर से 14 अक्तूबर 2026 तक हायर सेकेंडरी (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) के अनुसार, इस वर्ष परीक्षा के लिए 7,18,620 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 3,15,731 पुरुष और 4,02,889 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

विज्ञापन

परीक्षा का समय और पहले दिन के विषय

परीक्षाएं राज्यभर के 825 केंद्रों पर आयोजित होंगी, जिनके तहत 2,105 परीक्षा स्थल बनाए गए हैं। परिषद ने बताया कि इनमें से 99 परीक्षा स्थलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।

आम तौर पर रेगुलर परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होंगी, जबकि संगीत और विज़ुअल आर्ट्स की परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

21 सितंबर को होने वाली पहली परीक्षा के संशोधित शेड्यूल में बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, उर्दू, संथाली, ओडिया और अन्य भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और बिनेस स्टडी जैसे विषयों की परीक्षाएं भी होंगी।