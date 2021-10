{"_id":"61569cce8ebc3e0a54122e19","slug":"delhi-university-first-cut-off-list-2021-live-updates-hindu-hansraj-ramjas-srcc-lsr-arsd-deen-dayal-miranda-house","type":"live","status":"publish","title_hn":"DU Cut Off List 2021 Live: \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0938\u0942\u091a\u0940, \u092c\u0940\u0915\u0949\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f 99 \u092b\u0940\u0938\u0926\u0940 \u0930\u0939\u093e \u0915\u091f\u0911\u092b","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

11:05 AM, 01-Oct-2021 कुछ कॉलेजों द्वारा कट-ऑफ सूची जारी कर दी गई है। उम्मीद के मुताबिक शीर्ष वाणिज्य और कला पाठ्यक्रमों के लिए कट ऑफ उच्च स्तर पर है। DCAC ने B.Com ऑनर्स के लिए 99% और इकोनॉमिक्स के लिए 98.5 कट ऑफ मांगा है। ऑनर्स। इनके साथ, यह संभावना है कि अधिकांश शीर्ष पाठ्यक्रमों के लिए हिंदू, एसआरसीसी, हंसराज एक शतक के लिए कोर्ट से बाहर गेंद को हिट कर सकते हैं। इस वर्ष कम से कम तीन पाठ्यक्रमों के लिए एलएसआर के 100% होने की उम्मीद है। 10:51 AM, 01-Oct-2021 DU Cut Off List 2021 Live: विश्वविद्यालय ने जारी की पहली सूची, बीकॉम के लिए 99 फीसदी रहा कटऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों ने मेरिट आधारित यूजी प्रवेश 2021 के लिए अपनी पहली कट ऑफ सूची जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक डीसीएसी और आर्यभट्ट कॉलेज की कट ऑफ सूची जारी की जा चुकी है। जैसी कि उम्मीद थी, बीए. अर्थशास्त्र ऑनर्स और बीकॉम (ऑनर्स) के उच्चतम कट ऑफ हैं। हिंदू, एसआरसीसी, हंसराज, आदि के लिए पहली कट ऑफ सूची बाद में दिन में आने की उम्मीद है।

Delhi University First Cut Off List 2021 Live News Updates In Hindi new: दिल्ली विश्वविद्यालय आज - 1 अक्टूबर 2021 को डीयू फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट 2021 जारी करेगा। देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में, दिल्ली विश्वविद्यालय देश भर से आवेदन आमंत्रित करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 70,000 स्नातक सीटें उपलब्ध हैं और उनमें से अधिकांश योग्यता आधारित प्रवेश के लिए हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए कट ऑफ लिस्ट इस महीने जारी की जाएगी। हिंदू, हंसराज, रामजस, एसआरसीसी, एलएसआर, एआरएसडी, डीसीएसी, दीन दयाल, मिरांडा हाउस आदि जैसे शीर्ष कॉलेजों के लिए कॉलेज वाइस डीयू कट ऑफ लिस्ट 2021 देखें। उपलब्ध सीटों पर अपडेट, शुल्क संरचना, प्रवेश प्रक्रिया, पूरा कार्यक्रम और अन्य अपडेट भी यहां उपलब्ध हैं।