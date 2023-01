11:41 AM, 11-Jan-2023

11:41 AM, 11-Jan-2023

11:27 AM, 11-Jan-2023

11:27 AM, 11-Jan-2023

11:07 AM, 11-Jan-2023

11:07 AM, 11-Jan-2023

11:04 AM, 11-Jan-2023

11:04 AM, 11-Jan-2023

10:47 AM, 11-Jan-2023

10:47 AM, 11-Jan-2023

10:24 AM, 11-Jan-2023

10:24 AM, 11-Jan-2023

10:12 AM, 11-Jan-2023

10:12 AM, 11-Jan-2023

09:19 AM, 11-Jan-2023

Joshimath Crisis Live: प्रभावित 723 परिवारों को दिया जाएगा डेढ़ लाख मुआवजा, इमारतों को नहीं ढहाया जाएगा

Uttarakhand Joshimath Sinking, What is Happening in Joshimath: भू-धंसाव की चपेट में आए जोशीमठ में शासन के आदेश के बावजूद मंगलवार को भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। जिला प्रशासन की टीम लाव-लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोग विरोध में उतर आए। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई थी। दिनभर अफरातफरी का माहौल रहा।



जोशीमठ में मंगलवार को होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन होटल स्वामियों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया, साथ ही नोटिस तक नहीं दिए गए। विरोध बढ़ने पर प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि अधिकारियों का कहना कुछ और ही है।



वहीं आज बुधवार को मुआवजे को लेकर दोनों होटलों के मालिकों को प्रशासन ने तहसील में बैठक के बुलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुआवजे को लेकर जो भी तय होता है उसे सार्वजनिक किया जाए और इसी मुआवजे को अन्य लोगों पर भी लागू किया जाए।



इधर, सचिव आपदा प्रबंधन डॉ.रंजीत सिन्हा ने कहा कि ऊंचे भवनों को तोड़ने के लिए क्रेन की आवश्यकता है, जो वहां नहीं मिल पाई। इसलिए देहरादून से क्रेन भेजी गई है, जो आज बुधवार को पहुंच जाएगी। वहीं, सचिव मुख्यमंत्री मिनाक्षी सुंदरम ने कहा कि सीबीआरआई की टीम देरी से मौके पर पहुंची, इसलिए पहले दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई।