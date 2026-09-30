{"_id":"6abd4a70509f8eb2dc0eac58","slug":"india-beat-west-indies-by-8-wickets-gill-s-fastest-double-century-rohits-ton-and-record-255-run-stand-2026-09-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत ने वेस्टइंडीज को चटाई धूल: गिल का सबसे तेज दोहरा शतक, रोहित का सैकड़ा और 255 रन की साझेदारी; जीती सीरीज","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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भारत की जीत के नायक कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। गिल ने इस मामले में अपने ही साथी ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। विज्ञापन भारतीय कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्डतोड़ नाबाद दोहरे शतक और रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन शतकों की मदद से 405/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर 406 रन बनाते हुए वनडे इतिहास के अपने सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा किया।

गिल ने 117 गेंदों में जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक

गिल ने अपनी पारी में 26 चौके और आठ छक्के लगाए। उन्होंने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। गिल ने महज 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वनडे में उनका सबसे तेज शतक भी है। इसके बाद उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई और 117 गेंदों में 200 रन पूरे कर इतिहास रच दिया। गिल का यह वनडे में दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी। इस तरह वह रोहित शर्मा के बाद वनडे में दो दोहरे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।

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रोहित ने 75 गेंदों में ठोका शतक

दूसरे छोर पर रोहित शर्मा ने भी अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने महज 75 गेंदों में 101 रन बनाए। रोहित ने अपनी पारी में आक्रामक शॉट्स के साथ शानदार टाइमिंग दिखाई और गिल के साथ मिलकर भारत को लक्ष्य की ओर तेजी से पहुंचाया। रोहित ने अपनी पारी के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सातवें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बने। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। रोहित का यह वनडे में 35वां शतक भी रहा।

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गिल-रोहित ने 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की

406 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल और रोहित ने भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 26.2 ओवर में 255 रन जोड़ दिए। यह साझेदारी उस समय टूटी जब रोहित 101 रन बनाकर आउट हुए। रोहित के आउट होने के समय भारत को जीत के लिए 151 रन और चाहिए थे और गिल क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद गिल ने पारी को आगे बढ़ाया और अंत तक नाबाद रहते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।



भारत ने 12 ओवर के भीतर ही 100 रन पूरे कर लिए थे। गिल ने 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि रोहित ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर लिया था। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने 22वें ओवर में बिना विकेट गंवाए 200 रन पूरे कर लिए। 350 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी वनडे में पहली बार किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी ने 200 रन का आंकड़ा पार किया।

भारत ने अपना सबसे बड़ा वनडे रन चेज किया

वेस्टइंडीज के 405/7 के जवाब में भारत ने 406/2 बनाकर अपना सबसे बड़ा वनडे रन चेज पूरा किया। इससे पहले भारत का सबसे सफल वनडे रन चेज 362/1 था, जो उसने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। भारत अब वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज के मामले में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों ने जड़े शतक

इससे पहले वेस्टइंडीज ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उसके जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक लगाए। कैंपबेल ने 68 गेंदों में 101 रन बनाए। उन्होंने नौ चौके और पांच छक्के लगाए। कैंपबेल के बाद शाई होप ने पारी को संभाला और 94 गेंदों में 104 रन बनाए। उनकी पारी में आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। वहीं अमीर जांगू ने महज 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 114 रन की पारी खेली। उन्होंने 13 चौके और तीन छक्के लगाए। इस तरह वेस्टइंडीज की ओर से एक ही वनडे में तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जो टीम के लिए पहली बार हुआ। इन तीनों की पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज ने 405/7 का स्कोर खड़ा किया, जो उसका वनडे में पिछला सर्वश्रेष्ठ 389 रन का स्कोर पार कर गया।

भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल रहा दिन

भारत के लिए गेंदबाजी में दिन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी इस मुकाबले से बाहर रहे। ऐसे में युवा तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें सपाट पिच पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा। आकिब नबी ने 8.5 ओवर में 84 रन दिए। गूरनूर बराड़ भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे और उन्होंने दो विकेट लिए, हालांकि इसके लिए उन्हें 96 रन खर्च करने पड़े। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया।



ऑलराउंडर नमन धीर को भी चोट की चिंता ने घेरा। गेंदबाजी के दौरान उनका टखना मुड़ गया और 36वें ओवर में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। भारत के लिए राहत की बात यह रही कि स्पिनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने 2/65 और रवींद्र जडेजा ने 2/75 का प्रदर्शन किया। कुलदीप ने इस मुकाबले में वनडे क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए।