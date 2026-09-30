फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand

भारत ने वेस्टइंडीज को चटाई धूल: गिल का सबसे तेज दोहरा शतक, रोहित का सैकड़ा और 255 रन की साझेदारी; जीती सीरीज

Wed, 30 Sep 2026 11:14 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 30 Sep 2026 11:14 PM IST
सार

भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा ने भी 75 गेंदों में 101 रन बनाए और गिल के साथ पहले विकेट के लिए 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह भारत का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा।

विज्ञापन
India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
रोहित-गिल - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्डतोड़ नाबाद दोहरे शतक और रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन शतकों की मदद से 405/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर 406 रन बनाते हुए वनडे इतिहास के अपने सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा किया।
विज्ञापन


भारत की जीत के नायक कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। गिल ने इस मामले में अपने ही साथी ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे।
विज्ञापन

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
शुभमन गिल - फोटो : ANI
गिल ने 117 गेंदों में जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक
गिल ने अपनी पारी में 26 चौके और आठ छक्के लगाए। उन्होंने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। गिल ने महज 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वनडे में उनका सबसे तेज शतक भी है। इसके बाद उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई और 117 गेंदों में 200 रन पूरे कर इतिहास रच दिया। गिल का यह वनडे में दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी। इस तरह वह रोहित शर्मा के बाद वनडे में दो दोहरे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।
विज्ञापन

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
रोहित शर्मा - फोटो : ANI
रोहित ने 75 गेंदों में ठोका शतक
दूसरे छोर पर रोहित शर्मा ने भी अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने महज 75 गेंदों में 101 रन बनाए। रोहित ने अपनी पारी में आक्रामक शॉट्स के साथ शानदार टाइमिंग दिखाई और गिल के साथ मिलकर भारत को लक्ष्य की ओर तेजी से पहुंचाया। रोहित ने अपनी पारी के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सातवें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बने। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। रोहित का यह वनडे में 35वां शतक भी रहा।
विज्ञापन

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
रोहित-गिल - फोटो : ANI
गिल-रोहित ने 255 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की
406 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल और रोहित ने भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 26.2 ओवर में 255 रन जोड़ दिए। यह साझेदारी उस समय टूटी जब रोहित 101 रन बनाकर आउट हुए। रोहित के आउट होने के समय भारत को जीत के लिए 151 रन और चाहिए थे और गिल क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद गिल ने पारी को आगे बढ़ाया और अंत तक नाबाद रहते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

भारत ने 12 ओवर के भीतर ही 100 रन पूरे कर लिए थे। गिल ने 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि रोहित ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर लिया था। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने 22वें ओवर में बिना विकेट गंवाए 200 रन पूरे कर लिए। 350 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी वनडे में पहली बार किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी ने 200 रन का आंकड़ा पार किया।

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
शुभमन गिल - फोटो : ANI
भारत ने अपना सबसे बड़ा वनडे रन चेज किया
वेस्टइंडीज के 405/7 के जवाब में भारत ने 406/2 बनाकर अपना सबसे बड़ा वनडे रन चेज पूरा किया। इससे पहले भारत का सबसे सफल वनडे रन चेज 362/1 था, जो उसने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। भारत अब वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज के मामले में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
कैंपबेल और शाई होप - फोटो : PTI
वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों ने जड़े शतक
इससे पहले वेस्टइंडीज ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उसके जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक लगाए। कैंपबेल ने 68 गेंदों में 101 रन बनाए। उन्होंने नौ चौके और पांच छक्के लगाए। कैंपबेल के बाद शाई होप ने पारी को संभाला और 94 गेंदों में 104 रन बनाए। उनकी पारी में आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। वहीं अमीर जांगू ने महज 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 114 रन की पारी खेली। उन्होंने 13 चौके और तीन छक्के लगाए। इस तरह वेस्टइंडीज की ओर से एक ही वनडे में तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जो टीम के लिए पहली बार हुआ। इन तीनों की पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज ने 405/7 का स्कोर खड़ा किया, जो उसका वनडे में पिछला सर्वश्रेष्ठ 389 रन का स्कोर पार कर गया।

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
आकिब नबी - फोटो : ANI
भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल रहा दिन
भारत के लिए गेंदबाजी में दिन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी इस मुकाबले से बाहर रहे। ऐसे में युवा तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें सपाट पिच पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा। आकिब नबी ने 8.5 ओवर में 84 रन दिए। गूरनूर बराड़ भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे और उन्होंने दो विकेट लिए, हालांकि इसके लिए उन्हें 96 रन खर्च करने पड़े। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया।

ऑलराउंडर नमन धीर को भी चोट की चिंता ने घेरा। गेंदबाजी के दौरान उनका टखना मुड़ गया और 36वें ओवर में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। भारत के लिए राहत की बात यह रही कि स्पिनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने 2/65 और रवींद्र जडेजा ने 2/75 का प्रदर्शन किया। कुलदीप ने इस मुकाबले में वनडे क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए।

India Beat West Indies by 8 Wickets: Gill's Fastest Double Century, Rohits Ton and Record 255-Run Stand
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI
सीरीज भारत के नाम
इस शानदार जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में जीत के बाद दूसरे वनडे में भी भारत ने 400 से ज्यादा के लक्ष्य का सफल पीछा कर सीरीज अपने नाम कर ली। गुवाहाटी में गिल और रोहित की रिकॉर्डतोड़ पारियों ने भारत की जीत को खास बना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed