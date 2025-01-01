{"_id":"6abd57225458de365e008fe2","slug":"shubman-gill-reveals-his-mindset-behind-record-double-century-says-chasing-400-is-never-easy-2026-10-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: 223 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद गिल ने बताई रणनीति, बताया कैसे 400+ रन का लक्ष्य हुआ आसान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में रिकॉर्ड 223 रन की नाबाद पारी खेलने वाले शुभमन गिल ने बताया कि उन्होंने 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर बल्लेबाजी की। गिल ने कहा कि 400 रन का पीछा करना कभी आसान नहीं होता और वह अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाना चाहते थे।

विज्ञापन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में रिकॉर्डतोड़ दोहरा शतक जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद अपनी पारी और टीम की रणनीति को लेकर खुलकर बात की। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए गिल ने कहा कि भले ही बाहर से उनकी बल्लेबाजी आसान नजर आ रही हो, लेकिन उनके शरीर का हर हिस्सा इस समय क्रैम्प कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोपहर में काफी गर्मी थी और वेस्टइंडीज की लंबी बल्लेबाजी के कारण सिर्फ 13 ओवर की फील्डिंग के बाद ही ऐसा लग रहा था कि भारत 20-25 ओवर मैदान पर रह चुका है।

गिल ने 133 गेंदों में नाबाद 223 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने महज 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक है। उनकी पारी में 26 चौके और आठ छक्के शामिल रहे। गिल की पारी की बदौलत भारत ने 406 रन के लक्ष्य को 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल किया और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

विज्ञापन

विज्ञापन

'400 रन का पीछा करना कभी आसान नहीं होता' गिल ने कहा कि जब वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 400 रन का आंकड़ा पार किया तो भारतीय टीम पर दबाव था। उन्होंने कहा कि पिच कितनी भी अच्छी हो और मैदान कितना भी छोटा क्यों न हो, 400 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता।

उन्होंने कहा, '400 रन बोर्ड पर होने के बाद थोड़ा दबाव था। पिच कितनी भी अच्छी हो और मैदान कितना भी छोटा हो, 400 रन का पीछा करना कभी आसान नहीं होता। मैं बहुत खुश हूं कि मैं अंत तक टिक सका और टीम के लिए मैच खत्म कर सका।'

गिल के लिए यह वनडे में दूसरा दोहरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी। इसके साथ ही वह वनडे में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने।

विज्ञापन

'मैं खेल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर देखता हूं' गिल ने अपनी शानदार फॉर्म के पीछे की सोच के बारे में बताते हुए कहा कि वह पूरे मैच के बारे में एक साथ नहीं सोचते, बल्कि खेल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि पावरप्ले में टीम का लक्ष्य बिना विकेट गंवाए 75-80 रन बनाना था।

उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं बस खेल रहा हूं। मैं खेल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता हूं। हमारा पहला लक्ष्य था कि पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए करीब 75-80 रन बना लें।'

गिल ने बताया कि नई गेंद के साथ शुरुआत में थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होनी थी। साथ ही मैदान का एक हिस्सा छोटा था, इसलिए उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ उस तरफ से रन बनाने की रणनीति बनाई।

उन्होंने बताया कि करीब 25 ओवर के बाद उनका लक्ष्य 200-210 रन तक पहुंचने का था, लेकिन टीम उस समय 230-240 रन के आसपास पहुंच चुकी थी। उनके मुताबिक पावरप्ले के बाद दबाव भारत पर नहीं बल्कि वेस्टइंडीज पर चला गया था।

'लगा था वेस्टइंडीज 420-430 तक पहुंच सकता है'

गिल ने भारतीय गेंदबाजी पर भी बात की और माना कि पावरप्ले में टीम के गेंदबाज अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पहले मैच की तरह इस मुकाबले में भी शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी अच्छी नहीं रही और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट खेले।



गिल ने कहा, 'शुरुआत में हमने पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पहले मैच में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने काफी आजादी के साथ बल्लेबाजी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे 420-430 तक पहुंच सकते हैं।' हालांकि, उन्होंने कहा कि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को 25-30 रन कम पर रोकने में सफलता हासिल की, जो टीम के लिए बोनस रहा।

'अगले मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहता हूं जिन्हें नहीं मिला'

सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के बाद गिल ने संकेत दिया कि तीसरे वनडे में टीम कुछ बदलाव कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं जिन्हें अभी तक खेलने का अवसर नहीं मिला है।भारतीय कप्तान ने कहा, 'हां, शायद। मैं निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहता हूं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। उम्मीद है कि हम देखेंगे कि कौन सा संयोजन हमारे लिए सही रहता है और उन्हें भी खेलने का मौका मिलेगा।'