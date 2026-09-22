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Hindi News ›   Live ›   Cricket ›   India vs Japan Live: One-Off T20I – Live Score, Updates and Commentary IND vs JAP Ball by Ball Live Updates

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IND vs JAP Live Score: भारत-जापान टी20 मैच; मैदान गीला होने की वजह से टॉस में देरी, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

Tue, 22 Sep 2026 09:10 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कांतो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कांतो Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 22 Sep 2026 09:10 AM IST
खास बातें

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबला कांतो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउं में खेला जा रहा है। भारत पहली बार जापान के खिलाफ खेल रहा है। यह मुकाबला भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत कर रहा है।

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India vs Japan Live: One-Off T20I – Live Score, Updates and Commentary IND vs JAP Ball by Ball Live Updates
भारतीय टीम - फोटो : ANI/Reuters

लाइव अपडेट

09:09 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: टॉस में देरी

बीसीसीआई ने एक्स पर बताया कि गीले आउटफील्ड के कारण भारत-जापान टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के टॉस में देरी हुई है। स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:15 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:45 बजे) मैदान का निरीक्षण किया जाएगा।

09:02 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: 2022 में जापान ने खेला था पहला मुकाबला

जापान ने अक्तूबर 2022 में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। भारत के खिलाफ मैच किसी फुल मेंबर टीम के विरुद्ध उसका पहला मुकाबला है। उस ऐतिहासिक डेब्यू मैच में खेलने वाले जापान के आठ खिलाड़ी भारत के खिलाफ मौजूदा स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
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08:58 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: दोनों स्क्वॉड

भारतीय स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी

जापान का स्क्वॉड: केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पैटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इटो डेविस, रियो सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वातरू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लचलान यामामोटो-लेक, त्सुयोशी ताकादा, चार्ली हारा-हिंजे, शोमा स्लेटर, जेक कुसुडा-नैर्न
08:57 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: वैभव पर रहेंगी नजरें 

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम एशियन गेम्स में 28 सितंबर को पहला मुकाबला खेलेगी। फोकस एक बार फिर 15 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा जो एशियाई खेलों में भारतीय दल के सबसे युवा सदस्य हैं। वैभव को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया था। भारत के दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन फॉर्म में हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वैभव के लिए ओपनिंग जोड़ी में छेड़छाड़ होता या है नहीं। 
08:56 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: जापान के लिए बड़ा मौका

यह मैच टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर सानो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां भारतीय टीम रविवार को पहुंची। जापान के अधिकांश क्रिकेटर स्थानीय है और देश में खेल के विकास के लिए वे दक्षिण एशियाई मूल के लोगों पर निर्भर नहीं है। जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग ने कहा, यह बहुत बड़ा मौका है लेकिन हम जश्न मनाने के लिए ही नहीं खेल रहे हैं बल्कि यह दिखाना चाहते हैं कि जापान की पुरुष टीम क्या कर सकती है।
08:56 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: मैच पर तूफान का खतरा

आंकड़ों से इतर बात करें तो इस मैच के जरिये जापान के क्रिकेटरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों से खेलने का मौका मिलेगा। इस ऐतिहासिक मैच पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है लेकिन अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो भी तय मैच उस देश में असर डालेगा जहां क्रिकेट हाशिये से निकलकर बेसबॉल की तरह मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश कर रहा है।

जापान क्रिकेट संघ के सीओओ एलेन कर ने मैच से पहले कहा, जापान क्रिकेट की पृष्ठभूमि में कई वर्षों से बहुत कुछ चल रहा है और अब यह बहुत अच्छा है कि हम समुद्र तल से ऊपर है और हम असल में कुछ और लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हम काफी सफलता अर्जित कर चुके हैं। भारतीय टीम खेलने को राजी हुई और यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं और काफी जापानी मीडिया इस खेल के बारे में और जानने आ रहा है, इसके मायने हैं कि हम सफल हो चुके हैं।
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08:55 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: जापान के पास मौका

जापान की क्रिकेट टीम ऐतिहासिक टी20 मुकाबले में मंगलवार को मौजूदा चैंपियन भारत का सामना करेगी तो यही उम्मीद होगी कि इस मैच का असर बेसबॉल के दीवाने इस देश में मैदान से बाहर तक नजर आए। इस मैच की घोषणा हाल ही में की गई और यह भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में खेला जाएगा। भारत मौजूदा विश्व चैंपियन है और जापान 41वीं रैंकिंग पर है लिहाजा यह बेमेल सा ही मुकाबला है जिसे आइची नागोया में एशियन गेम्स के बीच आयोजित किया जा रहा है।
08:55 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: भारत-जापान के 75 साल के रिश्ते का जश्न

यह मुकाबला भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत करेगा। इसके लिए 'स्पोर्ट 75' नाम की पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है।

यह पहल उस समझौते से जुड़ी है, जो जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर बैठक के दौरान सामने आया था। इसमें खेल के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।
08:45 AM, 22-Sep-2026

IND vs JAP Live Score: भारत-जापान टी20 मैच; मैदान गीला होने की वजह से टॉस में देरी, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबला कांतो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउं में खेला जा रहा है। भारत पहली बार जापान के खिलाफ खेल रहा है। यह मुकाबला भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत कर रहा है।
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