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हार्दिक का बैकअप कौन: जडेजा की वापसी कितनी लंबी, शमी और भुवी का क्या होगा? भारत के स्क्वॉड से मिले बड़े संकेत

Tue, 22 Sep 2026 08:28 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 22 Sep 2026 08:28 AM IST
सार

भारतीय क्रिकेट टीम अगले एक महीने से ज्यादा समय में छह अलग-अलग सीरीज और टूर्नामेंट में मैदान पर उतरेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे-टी20 सीरीज, एशियन गेम्स, ईरानी कप और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मुकाबलों के लिए चुने गए स्क्वॉड से जडेजा की भूमिका, हार्दिक के बैकअप, नीतीश रेड्डी की प्राथमिकता और शमी-भुवनेश्वर के भविष्य को लेकर कई संकेत मिले हैं।

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Hardik's Backup, Jadeja's Return And Shami-Bhuvi's Future: Key Takeaways From India's Multiple Squads
भारतीय टीम का एनालिसिस - फोटो : Ani

विस्तार
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भारतीय क्रिकेट का व्यस्त कार्यक्रम अगले एक महीने से ज्यादा समय तक जारी रहने वाला है। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। इसी दौरान एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके अलावा ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के मुकाबले भी होंगे।
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इन अलग-अलग प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए स्क्वॉड पर नजर डालें तो भारतीय टीम प्रबंधन की भविष्य की योजनाओं के कई संकेत मिलते हैं। सबसे अहम सवाल रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी, हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका, नमन धीर और औकिब नबी जैसे खिलाड़ियों को मौका देने और मोहम्मद शमी तथा भुवनेश्वर कुमार के भविष्य से जुड़े हैं।
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Hardik's Backup, Jadeja's Return And Shami-Bhuvi's Future: Key Takeaways From India's Multiple Squads
शुभमन गिल-रोहित शर्मा-विराट कोहली - फोटो : ANI
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम
27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक होने वाली वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है।

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान और विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 टीम
छह से 17 अक्तूबर तक होने वाली टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे।

भारत की टी20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।

एशियन गेम्स और जापान टी20 के लिए टीम
22 सितंबर से शुरू होने वाले जापान टी20 और एशियन गेम्स के लिए भी अलग टीम चुनी गई है। इस अभियान की अवधि 3 अक्तूबर तक बढ़ सकती है।

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम।
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रवींद्र जडेजा - फोटो : twitter
जडेजा की वापसी का मतलब क्या है?
रविंद्र जडेजा ने भारतीय वनडे टीम के लिए लंबे समय तक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडरों में वह अब अक्षर पटेल के पीछे नजर आते हैं। जडेजा ने 18 जनवरी के बाद कोई वनडे नहीं खेला है। वह अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और इंग्लैंड दौरे में भी टीम का हिस्सा नहीं थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में उनकी वापसी का सबसे बड़ा कारण अक्षर पटेल की गैरमौजूदगी है। अक्षर इसी समय एशियन गेम्स में व्यस्त होंगे। इसके बावजूद टीम ने जडेजा को हर्ष दुबे से आगे चुना है, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ मौका मिला था। इससे संकेत मिलता है कि बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडरों में जडेजा अभी भी दूसरी पसंद बने हुए हैं। अगर किसी कारण अक्षर 2027 विश्व कप से बाहर होते हैं तो जडेजा का अनुभव उनके पक्ष में जा सकता है।
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हार्दिक की वापसी पर नीतीश का क्या होगा? - फोटो : ANI
हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में नीतीश रेड्डी
हार्दिक पांड्या 2026 आईपीएल के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेले हैं। 2027 वनडे विश्व कप में अब करीब एक साल का समय बचा है, इसलिए वनडे टीम के संयोजन पर ध्यान स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। पांड्या ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की अनौपचारिक वनडे टीम में शामिल हैं, लेकिन उनका खेलना मेडिकल मंजूरी पर निर्भर है।

ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक के सबसे करीब विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से उन्हें एशियन गेम्स की टीम से हटाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में शामिल किया गया है। 2023 विश्व कप के दौरान पांड्या की चोट से टीम का संयोजन प्रभावित हुआ था। ऐसे में भारत अब रेड्डी को वनडे प्रारूप में ज्यादा मौके देकर तैयार करना चाहता है।

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नमन धीर - फोटो : IANS
नमन धीर को पहली बार मिला भारतीय टीम का बुलावा
नमन धीर को पहली बार किसी भारतीय अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। उन्हें पंजाब की शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला, जहां उन्होंने नौ पारियों में 626 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 217 रहा। इस दौरान उनसे ज्यादा तेज रन सिर्फ अभिषेक शर्मा ने बनाए, लेकिन अभिषेक ने 242 रन ही बनाए थे।

नमन पहले भी इंडिया ए के साथ रह चुके हैं। वह 2025 एशिया कप राइजिंग स्टार्स में खेले थे और 2026 टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाफ भी इंडिया ए के लिए कुछ मुकाबले खेले थे। शेर-ए-पंजाब लीग और एशियन गेम्स के साथ टकराते कार्यक्रम ने उन्हें वनडे टीम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

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आकिब नबी - फोटो : ANI/PTI
आकिब नबी और विप्रज निगम को मिली खास जिम्मेदारी
आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के साथ 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 14 विकेट लिए और इनकी औसत 22.85 रही। गेंदबाजी के अलावा उन्होंने 55.25 की औसत और 145 के स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए। भारत अब तक ऑलराउंडर और निचले क्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन राणा की फिटनेस को लेकर लगातार चिंता रही है। ऐसे में नबी इस भूमिका के लिए बैकअप विकल्प हो सकते हैं।

विप्रज निगम अपनी लेग ब्रेक गेंदबाजी के साथ तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। वह हर 4.18 गेंद पर चौका या छक्का लगाने के आंकड़े के साथ इस टीम में आए हैं। भारत के पास कई ऐसे स्पिनर हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन कलाई के स्पिनर के साथ ऐसी क्षमता कम ही देखने को मिलती है। निगम को मौका देने के पीछे यही पहलू अहम हो सकता है।

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सरफराज खान - फोटो : Twitter
सरफराज को मिला नेतृत्व का संकेत
सरफराज खान नवंबर 2024 के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। अगस्त 2026 में उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह श्रीलंका दौरे के लिए टीम में वापस बुलाया गया था। अब उन्हें ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है। यह भले ही बहुत बड़ा बदलाव न हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इस तरह की नेतृत्व भूमिकाएं अक्सर खिलाड़ी के प्रति टीम प्रबंधन के भरोसे का संकेत देती हैं।

रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम
एक से पांच अक्तूबर तक होने वाले ईरानी कप के लिए ऋषभ पंत को कप्तान और विकेटकीपर बनाया गया है।

रेस्ट ऑफ इंडिया: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), सरफराज खान (उपकप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, आर स्मरण, मानव सुथार, सारांश जैन, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसजा। आकाश दीप फिटनेस पर निर्भर होंगे।

Hardik's Backup, Jadeja's Return And Shami-Bhuvi's Future: Key Takeaways From India's Multiple Squads
भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी - फोटो : IPL
शमी और भुवनेश्वर के लिए क्या संकेत?
मोहम्मद शमी की भारतीय टेस्ट या वनडे टीम में वापसी को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट और वनडे दोनों टीमों से बाहर रखा गया है। वह ईरानी कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में भी नहीं हैं। खास बात यह है कि टी20 विशेषज्ञों के अलावा कई खिलाड़ियों की उपलब्धता के बावजूद शमी को इन टीमों में जगह नहीं मिली। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।

इसी तरह भुवनेश्वर कुमार भी भारतीय टीम में वापसी से दूर हैं। आरसीबी के साथ उनकी भूमिका और आईपीएल में लंबे योगदान के बावजूद मौजूदा टीम संयोजन में उनके लिए जगह नहीं बनी है। इन स्क्वॉड के आधार पर उनके दोबारा भारत के लिए खेलने की संभावनाएं फिलहाल काफी सीमित नजर आती हैं।

Hardik's Backup, Jadeja's Return And Shami-Bhuvi's Future: Key Takeaways From India's Multiple Squads
लखनऊ के विप्रज निगम। - फोटो : अमर उजाला।
इंडिया ए के भी होंगे मुकाबले
इंडिया ए 22 सितंबर से दो अक्तूबर के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट खेलेगा। इसके बाद छह से 11 अक्तूबर के बीच दोनों टीमों के बीच तीन अनौपचारिक वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। इस तरह भारतीय क्रिकेट में आने वाले हफ्तों में अलग-अलग स्तर पर कई खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एक तरफ स्थापित खिलाड़ियों के बीच जगह बनाए रखने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ नमन धीर, आकिब नबी, विप्रज निगम और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के पास भविष्य के लिए अपनी जगह मजबूत करने का मौका होगा।
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