RR vs KKR Live: राजस्थान का स्कोर 50 के पार, जोस बटलर और पडिक्कल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

07:09 PM, 18-Apr-2022

कोलकाता नाइट राइडर्स :

आरोन फ़िंच, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नितीश राणा, आंद्रे रसल, शेल्डन जैक्सन (विकेटकीपर), सुनील नरेन, पैट कमिंस, शिवम मावी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती

राजस्थान रॉयल्स :

जॉस बटलर, देवदत्त पड़िक्कल, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), करुण नायर, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, ओबेड मकॉय, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा



🚨 Team News 🚨



3⃣ changes for @rajasthanroyals as Karun Nair, Trent Boult & Obed McCoy are named in the team.



1⃣ change for @KKRiders as Shivam Mavi is picked in the team.



Follow the match ▶️ https://t.co/f4zhSrBNHi#TATAIPL | #RRvKKR



A look at the Playing XIs 🔽 pic.twitter.com/gW2LRTbNQL