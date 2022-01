IND vs SA 3rd Test Day 3 Live Score: लगातार दो ओवर में भारत को लगे दो झटके, स्कोर 60/4, पुजारा-रहाणे फिर फेल

01:25 PM, 13-Jan-2022

न्यूलैंड्स के मैदान में दोनों टीमें फिलहाल बराबरी पर हैं। हालांकि भारतीय टीम के पास 70 रन की बढ़त है लेकिन उसके दो विकेट भी गिर चुके हैं। केएल राहुल 10 रन और मयंक अग्रवाल 7 रन बनाकर दूसरे दिन ही पवेलियन लौट गए थे। दोनों टीमों के लिहाज से आज के दिन के शुरुआती घंटे महत्वपूर्ण होंगे। भारत की तरफ से कप्तान कोहली और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का दारोमदार है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण से उम्मीदें रखेगी।

