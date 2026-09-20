एशियन गेम्स 2026: सेमीफाइनल में शेफाली का तूफानी शतक, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी; नौ छक्के जड़कर रचा नया कीर्तिमान

आखिरी गेंद पर पूरा किया शतक

शेफाली ने पारी के आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह उनके अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर का पहला शतक है। इसके साथ उन्होंने स्मृति मंधाना के भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज टी20 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। मंधाना ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में शतक लगाया था। अब शेफाली ने भी 49 गेंदों में शतक लगाकर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शेफाली ने पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना के साथ की थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए छह ओवर में 72 रन जोड़े। मंधाना 19 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद जी कमलीनी तीन रन बनाकर पवेलियन लौटीं।



कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शेफाली का साथ दिया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। हरमनप्रीत 33 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ऋचा घोष दो रन बनाकर आउट हुईं, लेकिन शेफाली ने एक छोर संभाले रखा और आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा किया।