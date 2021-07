IND vs SL 3rd T20I LIVE Score: भारत को लगा दूसरा झटका, धवन के बाद पडीक्कल भी लौटे पवेलियन

07:48 PM, 29-Jul-2021

नवदीप सैनी चोट के कारण तीसरे टी-20 में नहीं खेले। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में वह चोटिल हो गए थे। फील्डिंग करते समय उनके बाएं कंधे में चोट लग गई थी। चोट का पता लगाने के लिए उन्हें स्कैन कराना पड़ सकता है। मेडिकल स्टाफ सैनी की देखभाल कर रहा है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

UPDATE: Navdeep Saini suffered a left shoulder injury while fielding during the second T20I vs Sri Lanka on 28th July.



He might have to undergo scans to ascertain the extent of injury. His progress is being monitored by the medical staff.#TeamIndia #SLvIND