महिला एशिया कप: पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर क्यों चला आईसीसी का चाबुक? लगा जुर्माना; भारत से जुड़ा मामला

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विज्ञापन पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को भारत के खिलाफ महिला एशिया कप मुकाबले में शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद किया गया इशारा भारी पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने फातिमा पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जुड़ गया है। फातिमा को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह अनुच्छेद किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों से संबंधित है, जो उसे अपमानित करें या आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकते हैं।

शेफाली को आउट करने के बाद किया था पवेलियन का इशारा

यह घटना भारत की पारी के दौरान हुई। शफाली वर्मा ने भारतीय पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की थी, लेकिन फातिमा सना की गेंद पर उन्होंने वापस गेंदबाज की ओर आसान कैच दे दिया। यह फातिमा का छठी गेंद पर पहला विकेट था। कैच पूरा करने के बाद फातिमा ने शफाली की ओर से पवेलियन की तरफ इशारा किया। इसी व्यवहार को लेकर आईसीसी ने कार्रवाई की। फातिमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी सुप्रिया दास द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया। इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

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24 महीने में दूसरी गलती

यह पिछले 24 महीनों में फातिमा का दूसरा अपराध है। इससे पहले उन्हें 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान एक डिमेरिट अंक मिला था। इस नए डिमेरिट अंक के साथ फातिमा के कुल डिमेरिट अंक दो हो गए हैं। आईसीसी की लेवल-1 की ऐसी गलतियों के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार है, जबकि अधिकतम 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं।

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