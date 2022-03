IND vs SL 1st Test Live: भारत की मजबूत शुरुआत, रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल क्रीज पर, चार ओवर के बाद स्कोर 18/0

09:57 AM, 04-Mar-2022

विराट कोहली को उनके 100वें टेस्ट के मौके पर कोच राहुल द्रविड़ ने मैच शुरू होने से पहले सम्मानित किया और उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी।

#TeamIndia Head Coach Rahul Dravid presents @imVkohli with his 100th baggy blue to commemorate his 100th appearance in whites.#VK100 | #INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/PVFhsbe4Rj