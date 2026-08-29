Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:30 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
07:46 AM, 29-Aug-2026
बिहार में ट्रक जांच पर बवाल: पुलिस टीम को घेरा, ASI से मारपीट और वर्दी से नेम बैज नोचा; तीन गिरफ्तारसमस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ट्रक की तलाशी को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। नाजिरपुर हाट के समीप तीनवटिया में विवाद बढ़ने पर पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने एएसआई राजू कुमार समेत गश्ती दल के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एएसआई को कुछ देर बंधक बनाकर रखा। और पढ़ें
07:42 AM, 29-Aug-2026