बिहार: नहर में नहाने के दौरान 25 वर्षीय युवक की डूबने से मौत, एकलौते बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम नहर में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से 25 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना साहेबगंज प्रखंड की जगदीशपुर पंचायत स्थित जगदीशपुर गांव के नहर कैनाल की है। मृतक की पहचान देव नारायण दास के 25 वर्षीय पुत्र मंतोष कुमार दास के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और परिवार को सांत्वना दी।

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बताया गया कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे मंतोष कुमार जगदीशपुर नहर कैनाल में नहाने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। ग्रामीणों ने युवक को पानी से निकालने के लिए अपने स्तर पर काफी प्रयास किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 9 बजे उसका शव नहर से बरामद किया जा सका। ग्रामीणों के मुताबिक, पानी से बाहर निकाले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।मंतोष अपने परिवार में दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी दो बहनें शादीशुदा हैं। परिवार के लिए मंतोष की आकस्मिक मौत किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। एकमात्र बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। शव को देखते ही परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।घटना की सूचना मिलने के बाद साहेबगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से नहर से शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, युवक की मौत डूबने से हुई है। विभागीय प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई की जा रही है।मंतोष की मौत की खबर फैलते ही जगदीशपुर गांव में मातम का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते रहे। परिवार के इकलौते बेटे की अचानक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।