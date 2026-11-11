विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

Old Ganesh Lakshmi Idols What to Do: हिंदू धर्म में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लगभग हर घर के मंदिर में गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर देखने को मिलती है। खासतौर पर दिवाली के अवसर पर लोग नई गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में घर के मंदिर में पहले से रखी पुरानी मूर्तियों और तस्वीरों को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर उनका क्या करना चाहिए?



क्या पुरानी मूर्तियों को घर में रखना शुभ होता है या उन्हें मंदिर से हटा देना चाहिए? क्या खंडित मूर्तियों को विसर्जित करना जरूरी है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, हर पुरानी मूर्ति को हटाना जरूरी नहीं होता। अगर मूर्ति साफ-सुथरी और सही अवस्था में है तो उसकी पूजा जारी रखी जा सकती है। वहीं, टूटी या खंडित मूर्तियों के लिए अलग तरीके अपनाने की परंपरा है। आइए जानते हैं पुराने गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियों और तस्वीरों के साथ क्या करना उचित माना जाता है।अगर आपके घर में पुरानी गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिल्कुल सही अवस्था में हैं और उनमें कोई टूट-फूट नहीं है, तो उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। आप नियमित रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। केवल नई मूर्तियां खरीदने के कारण पुरानी मूर्तियों को अशुभ मानना उचित नहीं है।धार्मिक मान्यताओं में खंडित मूर्तियों की नियमित पूजा से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक पूजा स्थल से अलग करें। मिट्टी की मूर्ति हो तो स्थानीय नियमों के अनुसार साफ मिट्टी में विसर्जित या दफन करने की व्यवस्था की जा सकती है। अन्य सामग्री की मूर्तियों के लिए मंदिर के पुजारी से उचित विधि पूछें।अगर गणेश-लक्ष्मी जी की पुरानी तस्वीर फट गई है, रंग उतर गया है या खराब हो गई है तो उसे कूड़े में फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक हटाएं। उसे साफ कपड़े या कागज में लपेटकर स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार निस्तारण करें।धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को सामान्य कचरे में फेंकने से बचें। प्लास्टर, प्लास्टिक, पेंट और अन्य गैर-जैविक सामग्री को नदियों या तालाबों में डालना भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है।घर के मंदिर में साफ-सुथरी और व्यवस्थित मूर्तियां रखें। पूजा स्थल की नियमित सफाई करें और खराब हो चुकी धार्मिक सामग्री का सम्मानपूर्वक निस्तारण करें।