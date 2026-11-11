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Hindi News ›   Lifestyle ›   What to Do With Old Ganesh and Lakshmi Idols After Diwali? Know the Right Way

दिवाली के बाद पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का क्या करें? हटाने से पहले जान लें जरूरी बातें

Wed, 11 Nov 2026 02:48 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 11 Nov 2026 02:48 PM IST
सार

What To Do With old Ganesh Lakshmi Idols: पुरानी गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियों और तस्वीरों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सही अवस्था में हैं तो उनकी पूजा जारी रख सकते हैं। खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियों को श्रद्धा और सम्मान के साथ उचित तरीके से हटाएं।

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What to Do With Old Ganesh and Lakshmi Idols After Diwali? Know the Right Way
पुराने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का क्या करें - फोटो : AI

विस्तार
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Old Ganesh Lakshmi Idols What to Do: हिंदू धर्म में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लगभग हर घर के मंदिर में गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर देखने को मिलती है। खासतौर पर दिवाली के अवसर पर लोग नई गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में घर के मंदिर में पहले से रखी पुरानी मूर्तियों और तस्वीरों को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर उनका क्या करना चाहिए?


क्या पुरानी मूर्तियों को घर में रखना शुभ होता है या उन्हें मंदिर से हटा देना चाहिए? क्या खंडित मूर्तियों को विसर्जित करना जरूरी है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, हर पुरानी मूर्ति को हटाना जरूरी नहीं होता। अगर मूर्ति साफ-सुथरी और सही अवस्था में है तो उसकी पूजा जारी रखी जा सकती है। वहीं, टूटी या खंडित मूर्तियों के लिए अलग तरीके अपनाने की परंपरा है। आइए जानते हैं पुराने गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियों और तस्वीरों के साथ क्या करना उचित माना जाता है।


1. सही अवस्था में हैं तो जारी रखें पूजा

अगर आपके घर में पुरानी गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिल्कुल सही अवस्था में हैं और उनमें कोई टूट-फूट नहीं है, तो उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। आप नियमित रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। केवल नई मूर्तियां खरीदने के कारण पुरानी मूर्तियों को अशुभ मानना उचित नहीं है।

2. खंडित मूर्तियों के साथ क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं में खंडित मूर्तियों की नियमित पूजा से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक पूजा स्थल से अलग करें। मिट्टी की मूर्ति हो तो स्थानीय नियमों के अनुसार साफ मिट्टी में विसर्जित या दफन करने की व्यवस्था की जा सकती है। अन्य सामग्री की मूर्तियों के लिए मंदिर के पुजारी से उचित विधि पूछें।

3. पुरानी तस्वीरों का क्या करें?

अगर गणेश-लक्ष्मी जी की पुरानी तस्वीर फट गई है, रंग उतर गया है या खराब हो गई है तो उसे कूड़े में फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक हटाएं। उसे साफ कपड़े या कागज में लपेटकर स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार निस्तारण करें।

4. मूर्तियों को कूड़े में न फेंकें

धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को सामान्य कचरे में फेंकने से बचें। प्लास्टर, प्लास्टिक, पेंट और अन्य गैर-जैविक सामग्री को नदियों या तालाबों में डालना भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

5. जरूरत से ज्यादा मूर्तियां रखने से बचें

घर के मंदिर में साफ-सुथरी और व्यवस्थित मूर्तियां रखें। पूजा स्थल की नियमित सफाई करें और खराब हो चुकी धार्मिक सामग्री का सम्मानपूर्वक निस्तारण करें।

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