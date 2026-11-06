Can We Buy Steel Utensils on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के साथ बर्तन खरीदने की भी पुरानी परंपरा है। इस दिन बाजारों में पीतल, तांबे, चांदी और स्टील के बर्तनों की खूब खरीदारी होती है। लेकिन क्या धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है? क्या इस दिन स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो खरीदारी करने से पहले यह जानकारी जरूर जान लें।

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दरअसल, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा का संबंध भगवान धन्वंतरि और घर में सुख-समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। हालांकि, कई लोगों के बीच यह धारणा है कि धनतेरस पर स्टील के बजाय पीतल, तांबे या चांदी के बर्तन खरीदना ज्यादा शुभ होता है। यही वजह है कि हर साल धनतेरस के मौके पर लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर कौन सी धातु के बर्तन खरीदने चाहिए।

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अगर आपका बजट कम है और आप सोना-चांदी नहीं खरीदना चाहते, तो क्या स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं? आइए जानते हैं धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, किन बर्तनों को खरीदना पसंद किया जाता है और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए या नहीं? जानें 5 जरूरी बातें



क्या धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ है?

धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने को लेकर अलग-अलग धार्मिक और पारिवारिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इस दिन स्टील की जगह पीतल, तांबे या चांदी के बर्तन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि, स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ है, ऐसा कोई सर्वमान्य धार्मिक नियम नहीं है। आप अपनी जरूरत, बजट और पारिवारिक परंपरा के अनुसार स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं।



धनतेरस पर पीतल और तांबे के बर्तन क्यों खरीदते हैं?

धनतेरस पर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। इन धातुओं को पारंपरिक पूजा और घरेलू इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। कई परिवार इस दिन पीतल का लोटा, कटोरी, थाली या तांबे का कलश खरीदना पसंद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन बर्तनों को शुभ माना जाता है। हालांकि, इन्हें खरीदना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है।



कम बजट है तो स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं?

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो स्टील के बर्तन खरीदना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। स्टील की थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और दूसरे घरेलू बर्तन रोजाना इस्तेमाल में आते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का मतलब महंगी चीज खरीदना ही नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु खरीद सकते हैं।



धनतेरस पर कौन-कौन से बर्तन खरीदना माना जाता है शुभ?

धनतेरस पर कई परिवार अपनी परंपरा के अनुसार इन बर्तनों की खरीदारी करते हैं,

पीतल का लोटा या कटोरी

तांबे का कलश

चांदी का सिक्का या छोटी कटोरी

पीतल की थाली

स्टील की थाली और गिलास

इनमें से किसी एक वस्तु को खरीदकर भी आप अपनी धनतेरस की खरीदारी पूरी कर सकते हैं।



धनतेरस पर बर्तन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

धनतेरस पर बर्तन खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता जरूर जांचें। स्टील के बर्तन खरीदते समय स्टेनलेस स्टील की ग्रेडिंग और फिनिशिंग देखें। तांबे और पीतल के बर्तनों में धातु की गुणवत्ता की जानकारी लें। बाजार में मिलने वाले सामान का वजन और कीमत भी अलग-अलग हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय दो-तीन दुकानों पर रेट जरूर पता करें।