Cleaning Tips: घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने में डस्टबिन की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन अब डस्टबिन सिर्फ कचरा जमा करने वाला साधारण डिब्बा नहीं रह गया है। बदलते समय के साथ बाजार में ऐसे स्मार्ट और स्टाइलिश डस्टबिन उपलब्ध हैं, जो सफाई के साथ सुविधा और खूबसूरती का भी ध्यान रखते हैं।

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रिचार्जेबल स्मार्ट डस्टबिन : बार-बार बैटरी बदलने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रिचार्जेबल मॉडल देख सकते हैं। इन्हें यूएसबी के जरिये चार्ज किया जा सकता है और सेंसर आधारित ढक्कन कचरा डालने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाता है।

बार-बार बैटरी बदलने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रिचार्जेबल मॉडल देख सकते हैं। इन्हें यूएसबी के जरिये चार्ज किया जा सकता है और सेंसर आधारित ढक्कन कचरा डालने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाता है। ओडोर-कंट्रोल डस्टबिन : कचरे की गंध को बाहर फैलने से रोकने के लिए कुछ डस्टबिन खास सीलिंग और ओडोर-कंट्रोल फीचर के साथ आते हैं। किचन और ऐसे स्थानों के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं, जहां गीला कचरा अधिक निकलता है।

कचरे की गंध को बाहर फैलने से रोकने के लिए कुछ डस्टबिन खास सीलिंग और ओडोर-कंट्रोल फीचर के साथ आते हैं। किचन और ऐसे स्थानों के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं, जहां गीला कचरा अधिक निकलता है। ऑटोमैटिक सीलिंग डस्टबिन : सुविधा को एक कदम आगे ले जाने वाले कुछ मॉडल कचरा भरने के बाद बैग को सील करने की सुविधा देते हैं। इससे कचरा निकालते समय सीधे संपर्क से बचने और दुर्गंध के फैलाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

सेंसर से खुलने वाले टचलेस डस्टबिन से लेकर गीले-सूखे कचरे को अलग रखने वाले मल्टी-कंपार्टमेंट मॉडल तक, हर जरूरत के लिए अलग विकल्प मौजूद हैं। कुछ डस्टबिन दुर्गंध को नियंत्रित करते हैं, तो कुछ कम जगह में आसानी से फिट हो जाते हैं।अगर आप हाइजीन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहतीं, तो टचलेस डस्टबिन आपके लिए शानदार रहेगा। इसमें सेंसर लगा होता है, जो हाथ के इशारे को पहचानकर कुछ ही सेकंड में ढक्कन खोल देता है। यानी कचरा डालने के लिए डस्टबिन को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। बैटरी से चलने वाला यह डस्टबिन लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मॉडर्न डिजाइन घर की साज-सज्जा में भी फिट हो जाता है।कचरे को अलग-अलग रखना पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। मल्टी-कंपार्टमेंट डस्टबिन इसी जरूरत को आसान बनाता है और घर को साफ-सुथरा रखता है। इसमें गीले, सूखे और अन्य कचरे के लिए अलग-अलग सेक्शन होते हैं। इससे कचरे का निपटारा आसान हो जाता है। बच्चों को भी इसके जरिये गीले और सूखे कचरे के बीच अंतर समझाकर उनमें स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की आदत विकसित की जा सकती है।जो लोग कम जगह में स्टाइलिश डस्टबिन रखना चाहते हैं, उनके लिए स्लीक फ्लोर ट्रैश कैन अच्छा विकल्प है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन छोटे कोनों, काउंटर के नीचे या अन्य सीमित जगहों पर आसानी से फिट हो जाता है। खास बात यह है कि इसका आकर्षक लुक इसे सामान्य कचरे के डिब्बे से अलग बनाता है। यह घर को व्यवस्थित और हाइजीनिक रखने के साथ इंटीरियर को भी एलिगेंट टच देता है।कचरे के साथ आने वाली दुर्गंध खासकर किचन में परेशानी पैदा कर सकती है। ऐसे में अरोमा थेरेपी फीचर वाले डस्टबिन आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। इनमें सुगंधित रिफिल या फ्रेगरेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डस्टबिन के आस-पास अप्रिय गंध को कम महसूस करने में मदद मिल सकती है।लेमन या लैवेंडर जैसी खुशबू वाले विकल्प घर के वातावरण को अधिक ताजा महसूस करा सकते हैं। हालांकि, दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से कचरा खाली करना और डस्टबिन की सफाई करना भी जरूरी है।किचन में सब्जियों और फलों के छिलके जैसे गीले कचरे के लिए हैंगिंग डस्टबिन बेहद सुविधाजनक हो सकता है। इसे कैबिनेट या किसी उपयुक्त सतह पर आसानी से लगाया जा सकता है और कई मॉडल बिना ड्रिलिंग के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह फर्श पर अतिरिक्त जगह नहीं घेरता। खाना बनाते समय निकलने वाले कचरे को तुरंत इसमें डालना आसान होता है, जिससे किचन का काउंटर और फर्श अधिक व्यवस्थित रखने में मदद मिलती है।



डस्टबिन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान