Navratri Pooja Checklist: इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर 2026 से आरंभ हो रही है। नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं और कई लोग घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति, व्रत और विशेष पूजा-पाठ भी करते हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा की जरूरी सामग्री तैयार रखना काफी सुविधाजनक होता है।

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अगर आप भी इस नवरात्रि घर पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से एक चेकलिस्ट बना लेना अच्छा रहेगा। पूजा की सामग्री में कलश, नारियल, मौली, रोली, अक्षत, फूल, दीपक, धूप और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में पूजा की परंपरा के अनुसार सामग्री में अंतर हो सकता है।पूजा की सामग्री के अलावा घर की साफ-सफाई और पूजा स्थल की सजावट पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लाल या पीले रंग के कपड़े, फूलों की सजावट और पारंपरिक दीपक पूजा स्थल को सुंदर बना सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो फल, दूध और व्रत में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री की भी पहले से व्यवस्था कर सकते हैं।आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा के लिए जरूरी सामान और फेस्टिव तैयारियों की आसान सूची।

अगर आपके परिवार की परंपरा में कलश स्थापना की जाती है, तो कलश, जल, नारियल, मौली, आम या उपलब्ध पत्तियां और पूजा में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री पहले से तैयार रखें। स्थानीय और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सामग्री अलग हो सकती है।



रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल और मौली जैसी सामान्य पूजा सामग्री नवरात्रि की पूजा में कई परिवारों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इन्हें पूजा से पहले एक जगह व्यवस्थित करके रखना सुविधाजनक रहता है।



3. फूल और पूजा सामग्री

मां दुर्गा की पूजा के लिए ताजे फूल और अपनी परंपरा के अनुसार माला या अन्य पुष्प सामग्री रखी जा सकती है। पूजा के दिन ताजे फूल उपलब्ध न हों तो स्थानीय परंपरा के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।



4. दीपक और घी/तेल

पूजा स्थल के लिए दीपक और जरूरत के अनुसार घी या तेल पहले से रखें। अगर अखंड ज्योति की परंपरा निभाते हैं, तो उसकी व्यवस्था और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जलते दीपक को बच्चों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखना जरूरी है।



5. धूप और कपूर

धूप, अगरबत्ती और कपूर भी कई घरों की पूजा सामग्री का हिस्सा होते हैं। इनके इस्तेमाल के दौरान कमरे में उचित वेंटिलेशन रखें और इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें।



6. पूजा स्थल की सजावट

नवरात्रि में पूजा स्थल को फूलों, चुनरी, बंदनवार, दीपक और पारंपरिक सजावटी वस्तुओं से सजाया जा सकता है। बहुत ज्यादा सामान लगाने के बजाय साफ-सुथरी और व्यवस्थित सजावट भी आकर्षक लगती है।



7. व्रत रखने वालों के लिए तैयारी

अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, दही, सूखे मेवे, कुट्टू या अन्य अनुमत सामग्री की खरीदारी पहले कर लें। व्रत के नियम परिवार और परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं।



8. कन्या पूजन की तैयारी

अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करने वाले परिवारों को अपनी परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री, भोजन और प्रसाद की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। इसके नियम और रीति-रिवाज क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकते हैं।

नवरात्रि की तैयारी के लिए एक छोटी सूची बनाकर सामान को पूजा, सजावट और व्रत की श्रेणियों में बांट दें। इससे अंतिम समय की भागदौड़ कम हो सकती है और त्योहार की तैयारी व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है।