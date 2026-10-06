Navratri Preparation For Welcoming Goddess Durga: शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है और भक्त अपने घरों में घटस्थापना से लेकर कन्या पूजन तक कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की साफ-सफाई और पूजा स्थल की तैयारी को लेकर भी खास उत्साह देखने को मिलता है।

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मान्यता है कि देवी पूजा के लिए घर और पूजा स्थान को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले लोग घर की सफाई, मंदिर की व्यवस्था और पूजा सामग्री जुटाने जैसी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगर आप भी इस बार घर में मां दुर्गा की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जरूरी काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा।हालांकि, इन तैयारियों से जुड़ी परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए इन्हें धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए। आइए जानते हैं वे 7 जरूरी तैयारियां, जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपनी चेकलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।



1. घर की अच्छी तरह करें सफाई

नवरात्रि से पहले घर की साफ-सफाई करना सबसे आम और महत्वपूर्ण तैयारियों में शामिल है। खासतौर पर पूजा स्थल, मंदिर, प्रवेश द्वार और रसोई की अच्छी तरह सफाई करें।

जिन जगहों पर नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती, उन्हें भी पहले से व्यवस्थित कर लें। इससे नवरात्रि के दौरान पूजा-पाठ के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।



2. पूजा घर को करें व्यवस्थित

अगर घर में पहले से मंदिर है तो उसकी सफाई करके पूजा सामग्री को व्यवस्थित कर लें। देवी की प्रतिमा या तस्वीर को साफ कपड़े से साफ करें और पूजा के लिए उचित स्थान तैयार रखें। घटस्थापना करनी है तो उसके लिए जरूरी जगह पहले से तय कर लेना भी सुविधाजनक रहेगा।



3. पूजा सामग्री पहले ही जुटा लें

नवरात्रि शुरू होने के बाद आखिरी समय में पूजा सामग्री खरीदने की परेशानी से बचने के लिए जरूरी सामान पहले ही तैयार कर लें। कलश, नारियल, मौली, रोली, अक्षत, दीपक, धूप, फूल, चुनरी और अन्य पूजन सामग्री की अपनी सूची बना सकते हैं। हालांकि पूजा सामग्री की जरूरत परिवार और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।



4. घटस्थापना की जगह तैयार करें

अगर आप नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करते हैं तो घर में उसके लिए साफ और उपयुक्त स्थान तैयार रखें। पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाकर कलश और अन्य सामग्री रखने की व्यवस्था पहले से की जा सकती है। घटस्थापना का मुहूर्त और विधि अपने स्थानीय पंचांग या किसी योग्य पंडित से जरूर जांच लें, क्योंकि समय और परंपरा स्थान के अनुसार अलग हो सकती है।



5. घर के प्रवेश द्वार को सजाएं

नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है। आप फूलों, बंदनवार या पारंपरिक सजावटी सामग्री से प्रवेश द्वार को सजा सकते हैं। रंगोली भी घर के फेस्टिव लुक को बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, साफ-सुथरा और पारंपरिक सजावटी लुक भी खूबसूरत दिखाई देता है।



6. व्रत और पूजा की तैयारी पहले से करें

अगर परिवार में नवरात्रि के दौरान व्रत रखा जाता है तो उससे जुड़ी खाने-पीने की तैयारी पहले कर लें। फल, व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामान्य सामग्री और जरूरी सामान की खरीदारी समय से कर लेना उपयोगी रहेगा। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।



7. पूजा का समय और नियम पहले तय करें

नवरात्रि शुरू होने से पहले यह तय कर लें कि घर में पूजा किस समय होगी, घटस्थापना कब करनी है और किस दिन कौन सा विशेष अनुष्ठान करना है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा निभानी है तो उसके लिए भी पहले से योजना बना लें। इससे आखिरी समय की जल्दबाजी से बचा जा सकता है।





मां दुर्गा के स्वागत में सबसे जरूरी क्या है?

नवरात्रि की तैयारियों का उद्देश्य सिर्फ घर सजाना नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक वातावरण बनाना भी है। इसलिए महंगे सामान या भव्य सजावट के बजाय साफ-सफाई, पूजा स्थल की व्यवस्था और श्रद्धा को प्राथमिकता देना बेहतर है।

नवरात्रि से जुड़ी पूजा विधियां और मान्यताएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं। इसलिए किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थानीय परंपरा और पंचांग के अनुसार तैयारी करें।

घर की सफाई से लेकर पूजा सामग्री और घटस्थापना की तैयारी तक अगर सभी काम पहले से पूरे कर लिए जाएं तो नवरात्रि के नौ दिनों का आनंद और पूजा दोनों अधिक व्यवस्थित तरीके से किए जा सकते हैं। इस नवरात्रि मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी करते समय घर को साफ रखें, पूजा स्थल को व्यवस्थित करें और सबसे बढ़कर इस पर्व को श्रद्धा, संयम और सकारात्मकता के साथ मनाएं।