Navratri Goddess 9 Forms: शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना को समर्पित यह पर्व नौ रातों और दस दिनों तक चलता है। 2026 में शारदीय नवरात्रि अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो रही है। इसका समापन महानवमी तिथि पर होता है, साथ ही अगले दिन विजयादशमी मनाई जाती है। नवरात्रि के नौ दिन - देवी आदिशक्ति के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन या तिथि माता के एक खास स्वरूप को समर्पित होती है। आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि कब से कब तक है। साथ ही ये भी जानिए कि देवी के किन नौ स्वरूपों की उपासना नवरात्रि मे की जाती है और कब कब की जाती है।

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