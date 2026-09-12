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Hindi News ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Hindi Diwas 2026: 10 Hindi Words You Use Every Day, But Do You Know Their Real Meanings?

हिंदी दिवस 2026: रोजमर्रा में बोलते हैं ये 10 हिंदी शब्द, इनके असली अर्थ जानकर रह जाएंगे हैरान

Sat, 12 Sep 2026 03:27 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 12 Sep 2026 03:27 PM IST
सार

Hindi Diwas 2026: हिंदी के ऐसे कई शब्द हैं, जिन्हें हम बचपन से सुनते और बोलते आए हैं। लेकिन उनके अर्थ और भाव को जानना भाषा के प्रति हमारी समझ को और गहरा बना सकता है। 

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Hindi Diwas 2026: 10 Hindi Words You Use Every Day, But Do You Know Their Real Meanings?
हिंदी दिवस - फोटो : Ai

विस्तार
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Hindi words : हम रोजमर्रा की बातचीत में न जाने कितने हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी भाषा ऐसे शब्दों से भरी रहती है, जिनके अर्थ पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। कई शब्द इतने आम हो चुके हैं कि हम उन्हें केवल बोलना जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक या मूल अर्थ क्या है, यह नहीं जानते। यही हिंदी भाषा की खूबसूरती भी है। इसके शब्दों में इतिहास, संस्कृति, भाव और जीवन के अलग-अलग रंग छिपे हुए हैं।

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हिंदी केवल बातचीत की भाषा नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। कुछ शब्द सुनने में बेहद साधारण लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जानने पर पता चलता है कि उनमें कितनी गहराई छिपी है। जैसे नमस्ते, संसार, परिवार, मित्र और सम्मान जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, लेकिन इनके वास्तविक अर्थ को समझने से भाषा को देखने का नजरिया भी बदल सकता है।

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अगर आप भी हिंदी भाषा और शब्दों की दुनिया को करीब से जानना चाहते हैं, तो आज हम आपको ऐसे ही 10 आम हिंदी शब्दों के अर्थ बताएंगे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ के असली अर्थ जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं।

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1. नमस्ते का क्या अर्थ है?
 

भारत में अभिवादन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में नमस्ते शामिल है। यह शब्द संस्कृत के नमः और ते से बना माना जाता है।

 

इसका सामान्य अर्थ है, आपको नमस्कार या आपके प्रति सम्मान व्यक्त करना। भारतीय संस्कृति में नमस्ते केवल अभिवादन नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर और विनम्रता का भाव भी दर्शाता है।
 

2. परिवार का क्या मतलब होता है?
 

परिवार शब्द सुनते ही माता-पिता, भाई-बहन और अपनों की तस्वीर सामने आती है। सामान्य अर्थ में परिवार उन लोगों का समूह है, जो आपस में रिश्तों और भावनाओं से जुड़े होते हैं।
 

परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का नाम नहीं है। इसके साथ जिम्मेदारी, अपनापन, सहयोग और एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े रहने की भावना भी जुड़ी होती है।
 

3. मित्र का असली अर्थ
 

हम अक्सर दोस्त या फ्रेंड की जगह मित्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मित्र का अर्थ केवल साथ घूमने-फिरने वाला व्यक्ति नहीं होता।
 

मित्र वह होता है, जो जीवन में आपका हित चाहे, सही समय पर आपका साथ दे और जरूरत पड़ने पर सही सलाह भी दे। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में सच्चे मित्र को जीवन का महत्वपूर्ण संबंध माना गया है।
 

4. संसार शब्द का अर्थ
 

संसार शब्द का इस्तेमाल हम पूरी दुनिया या दुनिया में मौजूद जीवन के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में इसका अर्थ केवल पृथ्वी या दुनिया तक सीमित नहीं है।
 

संसार जीवन के उस चक्र को भी दर्शाता है, जिसमें जन्म, जीवन, रिश्ते, सुख-दुख और परिवर्तन शामिल हैं। यानी संसार लगातार बदलते रहने वाले जीवन और अनुभवों की दुनिया है।
 

5. सम्मान का मतलब केवल इज्जत नहीं
 

सम्मान शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की इज्जत या आदर के लिए किया जाता है। लेकिन इसका भाव केवल बाहरी प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है।


 

सम्मान का संबंध किसी व्यक्ति की गरिमा, उसके व्यक्तित्व और उसके प्रति आदर के भाव से भी है। किसी को सम्मान देना वास्तव में उसके अस्तित्व और योगदान को महत्व देना भी माना जा सकता है।
 

6. प्रेम का अर्थ क्या है?
 

प्रेम एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बेहद विशाल है। अक्सर इसे केवल प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है, जबकि प्रेम के कई रूप हो सकते हैं।
 

माता-पिता का बच्चों के लिए प्रेम, दोस्तों के बीच अपनापन, देश के प्रति प्रेम और मानवता के लिए करुणा भी प्रेम के ही रूप हैं। प्रेम में केवल पाने की इच्छा नहीं, बल्कि सामने वाले के प्रति सच्ची भावना और शुभकामना भी शामिल होती है।
 

7. खुशी का मतलब
 

हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं। खुशी का सामान्य अर्थ प्रसन्नता या आनंद की भावना है।
 

खुशी हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि से ही नहीं मिलती। कई बार परिवार के साथ बिताया समय, किसी की मदद करना, पसंदीदा खाना खाना या मन की शांति भी खुशी का कारण बन सकती है।
 

8. उम्मीद शब्द में छिपा है भरोसा
 

जब हम किसी अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं या भविष्य से कुछ सकारात्मक चाहते हैं, तो उसे उम्मीद कहा जाता है।

उम्मीद का संबंध केवल इच्छा से नहीं, बल्कि आशा और सकारात्मक विश्वास से भी है। कठिन समय में उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
 

9. सफलता का वास्तविक अर्थ
 

सफलता शब्द सुनते ही अक्सर नौकरी, पैसा, प्रसिद्धि या किसी बड़ी उपलब्धि की बात सामने आती है। लेकिन सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
 

किसी के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना सफलता है, तो किसी के लिए परिवार के साथ खुश रहना या मन की शांति पाना भी सफलता हो सकती है। इसलिए सफलता को केवल एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता।
 

10. जीवन का अर्थ
 

जीवन हमारी रोजमर्रा की भाषा का सबसे सामान्य और सबसे गहरा शब्द है। इसका अर्थ केवल जन्म से मृत्यु तक का समय नहीं है।
 

जीवन अनुभवों, रिश्तों, संघर्षों, खुशियों और सीखों का एक सफर है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और शायद यही विविधता इसे खास बनाती है।

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