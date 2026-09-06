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दादा-दादी दिवस 2026: कब है ग्रैंडपेरेंट्स डे? जानिए क्यों और कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये दिन

Sun, 06 Sep 2026 01:47 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 06 Sep 2026 01:47 PM IST
सार

Grandparents Day 2026:ग्रैंडपेरेंट्स डे 13 सितंबर, रविवार को मनाया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रीय दादा-दादी दिवस , लेबर डे के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दादा-दादी और नाना-नानी समेत ग्रैंडपेरेंट्स के योगदान, अनुभव और परिवार में उनकी भूमिका का सम्मान करना है। 1978 में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और 1979 से इसका वार्षिक आयोजन शुरू हुआ।

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Grandparents Day 2026 Kab Hai Date History Importance In Hindi
दादा-दादी दिवस - फोटो : AI

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Grandparents Day 2026: दादा-दादी और नाना-नानी परिवार की ऐसी कड़ी होते हैं, जिनसे सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि परिवार की यादें, संस्कार और पुरानी कहानियां भी जुड़ी होती हैं। बच्चों के लिए उनके साथ बिताया समय अक्सर जिंदगी की खूबसूरत यादों में शामिल हो जाता है। इसी खास रिश्ते और बुजुर्गों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल ग्रैंडपेरेंट्स डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दादा-दादी दिवस 2026 कब है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

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साल 2026 में दादा-दादी दिवस 13 सितंबर, रविवार को मनाया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रीय दादा-दादी दिवस की तारीख लेबर दिवस के बाद आने वाले पहले रविवार के आधार पर तय होती है। अमेरिकी कानून में भी इसी दिन को नेशनल ग्रेंडपेरेंट्स डे के रूप में मान्यता देने का प्रावधान है। 

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इस दिन का उद्देश्य केवल दादा-दादी या नाना-नानी को गिफ्ट देना नहीं है, बल्कि उनके जीवनभर के योगदान, प्यार, अनुभव और परिवार के लिए निभाई गई भूमिका को याद करना है। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने राष्ट्रीय दादा-दादी दिवस के लिए आधिकारिक घोषणा की थी और 1979 से इसका वार्षिक आयोजन शुरू हुआ।

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ग्रैंडपेरेंट्स डे का भाव आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलती जीवनशैली में कई परिवार अलग-अलग शहरों और देशों में रहते हैं। ऐसे में यह दिन परिवार की पीढ़ियों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने का अवसर देता है। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ बातचीत करना, उनकी पुरानी यादें सुनना या बस कुछ समय उनके साथ बिताना इस दिन को खास बना सकता है।

आइए जानते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और इस दिन को खास तरीके से कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है।

दादा-दादी दिवस 2026 कब मनाया जाएगा?

  • साल 2026 में ग्रैंडपेरेंट्स डे 13 सितंबर, रविवार को मनाया जाएगा।
  • अमेरिका में नेशनल ग्रैंडपेरेंट्स डे हर साल लेबर डे के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाया जाता है। 2026 में लेबर डे 7 सितंबर को है, इसलिए ग्रैंडपेरेंट्स डे 13 सितंबर को पड़ेगा। 
  • भारत में भी दादा-दादी दिवस को आम तौर पर सितंबर के दूसरे रविवार से जोड़ा जाता है। 2026 में यह तारीख भी 13 सितंबर ही है।


ग्रैंडपेरेंट्स डे क्यों मनाया जाता है?

  • दादा दादी दिवस का मुख्य उद्देश्य दादा-दादी और नाना-नानी के योगदान, अनुभव, प्यार और परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना है।
  • ग्रैंडपेरेंट्स अक्सर बच्चों को परिवार की पुरानी कहानियों, परंपराओं और जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं।
  • 1978 की राष्ट्रपति घोषणा में भी ग्रैंडपेरेंट्स की पारिवारिक भूमिका और पीढ़ियों के बीच उनके योगदान को सम्मान देने की बात कही गई थी।
  • इसलिए यह दिन केवल एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर भी है।


ग्रैंडपेरेंट्स डे की शुरुआत कैसे हुई?

  • नेशनल ग्रैंडपेरेंट्स डे की स्थापना के पीछे बुजुर्गों और दादा-दादी या नाना-नानी की भूमिका को सम्मान दिलाने के लिए लंबे समय तक चलाए गए प्रयासों का योगदान रहा।
  • अमेरिकी सेंसर ब्यूरो के अनुसार, मैरियन मैकक्वेल ने 1970 में ग्रैंडपेरेंट्स के सम्मान में एक विशेष दिन स्थापित करने के लिए अभियान शुरू किया था।
  • इसके बाद 1978 में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टन ने राष्ट्रीय गैंडपेरेंट्स डे के लिए राष्ट्रपति घोषणा जारी की।
  • हालांकि दादा-दादी दिवस के इतिहास में अन्य शुरुआती प्रयासों का भी उल्लेख मिलता है।
  • जेनेरेशन यूनाइटेड के अनुसार, जेकब रेनगोल्ड ने 1961 में ग्रैंडपेरेंट्स और ओल्डर अमेरिकन्स को सम्मान देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। 


ग्रैंडपेरेंट्स डे को आधिकारिक मान्यता कब मिली?

  • 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने नेशनल ग्रैंडपेरेंट्स डे के लिए आधिकारिक घोषणा जारी की थी। 
  • उस घोषणा में 10 सितंबर 1978 को उस वर्ष का नेशनल ग्रैंडपेरेंट्स डे घोषित किया गया था।
  • इसके बाद 1979 में राष्ट्रपति कार्टर ने इसे हर साल लेबर डे के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाने की व्यवस्था की।
  • 1979 का पहला आधिकारिक वार्षिक आयोजन 9 सितंबर को हुआ था। 


ग्रैंडपेरेंट्स डे का क्या महत्व है?

  • यह दिन परिवार की अलग-अलग पीढ़ियों को करीब लाने का अवसर देता है।
  • दादा-दादी और नाना-नानी के पास परिवार तथा समाज से जुड़े ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें किताबों से हमेशा नहीं सीखा जा सकता।
  • उनकी कहानियां बच्चों को परिवार के इतिहास, पुराने समय की जीवनशैली और परंपराओं के बारे में जानने का मौका देती हैं।
  • इस दिन उनके साथ समय बिताना यह संदेश भी देता है कि परिवार में उनका अनुभव और मौजूदगी आज भी महत्वपूर्ण है।


क्या ग्रैंडपेरेंट्स डे सिर्फ दादा-दादी के लिए होता है?

इसका भाव व्यापक रूप से दादा-दादी और बुजुर्ग पीढ़ी के सम्मान से जुड़ा है।
दादा-दादी के अलावा नाना-नानी भी बच्चों और परिवार के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में इस दिन को दादा-दादी और नाना-नानी, दोनों के साथ जुड़ाव और आभार व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

ग्रैंडपेरेंट्स डे पर क्या किया जा सकता है?

इस दिन महंगा उपहार देना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है उनके साथ समय बिताना। आप ग्रैंडपेरेंट्स डे पर,

  • दादा-दादी या नाना-नानी के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं।
  • उनकी पुरानी यादें और परिवार की कहानियां सुन सकते हैं।
  • साथ में खाना खा सकते हैं।
  • पुरानी तस्वीरों को देखकर परिवार की यादें ताजा कर सकते हैं।
  • उन्हें हाथ से लिखा कार्ड या छोटा-सा संदेश दे सकते हैं।
  • वीडियो कॉल के जरिए दूर रहने वाले ग्रैंडपेरेंट्स से बात कर सकते हैं।
  • बच्चों से उनके दादा-दादी के बारे में छोटी कहानी या कविता लिखवा सकते हैं।
  • परिवार की पुरानी तस्वीरों से डिजिटल मेमोरी एल्बम बना सकते हैं।


बच्चों के लिए दादा-दादी डे क्यों खास हो सकता है?

  • बच्चों को अपने परिवार की पिछली पीढ़ियों को जानने और उनके अनुभव सुनने का अवसर मिलता है।
  • ग्रैंडपेरेंट्स के साथ बातचीत बच्चों को परिवार की पुरानी घटनाओं, रिश्तों और परंपराओं के बारे में जानने का मौका दे सकती है।
  • इसी वजह से ग्रैंडपेरेंट्स डे को केवल एक सेलिब्रेशन की बजाय अंतरगतपीढ़ी बंधन का अवसर भी माना जा सकता है।
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