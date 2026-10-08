Navratri Puja Samagri Essentials: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त माता के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत, दुर्गा सप्तशती पाठ तथा कन्या पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले जरूरी सामग्री की पूरी तैयारी कर लेना अच्छा रहता है, ताकि पूजा के समय किसी सामान की कमी न हो।

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अगर आप भी इस नवरात्रि घर में माता की पूजा और कलश स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ सामान्य पूजा सामग्री पहले से खरीदकर रख सकते हैं। कलश, नारियल, लाल कपड़ा, रोली, मौली, अक्षत, फूल, फल, दीपक और धूप जैसी सामग्री पूजा में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। हालांकि, अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में पूजा की परंपराएं अलग हो सकती हैं।इस लेख में जानिए नवरात्रि पूजा के लिए जरूरी 21 प्रमुख सामग्रियों की पूरी लिस्ट , ताकि पूजा की तैयारी करते समय कोई जरूरी चीज छूट न जाए।

कलश स्थापना नवरात्रि पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया जा सकता है।



कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए नारियल रखा जाता है। पूजा के लिए साफ और साबुत नारियल लेना शुभ माना जाता है।





3. आम के पत्ते

कलश सजाने के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल कई परंपराओं में किया जाता है।





4. लाल कपड़ा



माता की चौकी या कलश को सजाने के लिए लाल कपड़ा रखा जाता है।





5. रोली या कुमकुम

माता की पूजा और तिलक के लिए रोली या कुमकुम जरूरी सामग्री में शामिल है।





6. अक्षत

पूजा में साबुत चावल यानी अक्षत का प्रयोग किया जाता है।





7. मौली या कलावा

कलश और पूजा सामग्री पर मौली बांधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।





8. फूल

मां दुर्गा को अर्पित करने के लिए ताजे फूल रखें। फूलों का चयन स्थानीय परंपरा के अनुसार किया जा सकता है।





9. फूलों की माला

माता की मूर्ति या तस्वीर की सजावट के लिए फूलों की माला रख सकते हैं।





10. दीपक और घी या तेल

पूजा के दौरान दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपक और घी या तेल की आवश्यकता होती है।





11. धूप और अगरबत्ती

पूजा स्थल को सुगंधित करने और आरती के दौरान धूप-अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है।





12. कपूर

आरती और पूजा के लिए कपूर रखा जाता है।





13. सिंदूर



माता की पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल कई परंपराओं में किया जाता है।



14. चुनरी

मां दुर्गा को लाल या अन्य शुभ रंग की चुनरी अर्पित करने की परंपरा है।





15. फल

पूजा के भोग और प्रसाद के लिए मौसमी फल रखें।





16. मिठाई

माता को भोग लगाने के लिए मिठाई या घर में बनाया हुआ प्रसाद रखा जा सकता है।





17. पंचमेवा

प्रसाद या भोग के लिए बादाम, काजू, किशमिश, मखाना आदि पंचमेवा रख सकते हैं।





18. सुपारी

कलश पूजा और अन्य धार्मिक विधियों में सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है।





19. लौंग और इलायची

पूजा सामग्री और प्रसाद में इनका इस्तेमाल कई घरों में किया जाता है।





20. गंगाजल

पूजा स्थल और सामग्री की शुद्धि के लिए गंगाजल या उपलब्ध पवित्र जल रखा जा सकता है।





21. गेहूं व जौ के बीज

कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है। नवरात्रि के अंत में बढ़े हुए जौ को शुभ माना जाता है।





पूजा से पहले कैसे करें तैयारी?

पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें और माता की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। सभी सामग्री को एक जगह व्यवस्थित करके रखें। अगर कलश स्थापना करनी है तो अपने परिवार की परंपरा या स्थानीय पंडित द्वारा बताई गई विधि का पालन करें।



नवरात्रि पूजा की विधि और सामग्री क्षेत्र, परिवार और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसलिए किसी विशेष अनुष्ठान के लिए स्थानीय धार्मिक परंपरा या योग्य पुरोहित की सलाह को प्राथमिकता दें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और स्वच्छता मानी जाती है।